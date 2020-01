Antidopingová šikana. Nikdo mi nevěřil, popsala Francouzka. Své si užil i Berdych

Dramatický příběh Alizé Cornetové, který málem skončil trestem za doping, aniž by Francouzka skutečně užívala nedovolené prostředky, ukazuje odvrácenou stranu života tenisových hvězd.

"Bylo to nejtěžších šest měsíců mého života," přiznala Cornetová pro populární projekt Behind The Racquet. Na začátku roku 2018 byla v obrovských problémech a reálně jí hrozila dvouletá suspendace.

Francouzská tenistka během jedné sezony zmeškala tři kontroly, a porušila tak pravidlo antidopingové agentury WADA. Na jejím provinění ale měla rozhodující podíl laxní práce kontrolorky, což musela hráčka složitě dokazovat

"Nikdo mi nevěřil. Cítila jsem velkou beznaděj," popsala třicetiletá tenistka.

První varování přišlo v listopadu 2016.

Tenisté musejí na každý den v roce nahlásit hodinu, kdy budou potenciální kontrole k dispozici. Cornetová ale tehdy měla smůlu. Komisaři dorazili ve chvíli, kdy musela vyrazit dřív na letiště kvůli dopravním zácpám.

"Telefonovali, že jsou u mě, tak jsem nabídla, že to otočím a přijedu. Řekli mi ale, že už je pozdě," popsala.

V červenci 2017 se opakoval podobný příběh. Na brzký let do Ameriky musela tenistka vyrazit dřív a informaci o své dostupnosti zapomněla změnit. "Byla jsem na letišti, když volali. Říkala jsem si: Pane Bože, to snad není možné."

Prosba, aby kontroloři přijeli udělat testy na letiště, Cornetové neprošla.

Snažila se hájit před ITF (Mezinárodní tenisová federace), vysvětlovat, že šlo o smůlu, nikoli o špatný úmysl. Naposílala veškeré důkazy, letenky a další dokumenty.

Marně.

"Nedalo se s nimi mluvit. Dostávala jsem automatické emaily, ne od skutečného člověka," uvedla.

Cornetová pak začala žít v konstantním strachu ze třetího pochybení. "Kdykoli jsem mohla přijít o živobytí. Bylo to trauma, a nejen pro mě. Moje matka měla noční můry, uprostřed noci měla pocit, že zvoní kontroloři."

Třetí problém pak skutečně přišel. A byl ještě bizarnější, než dva předešlé.

V říjnu Cornetová otevřela mail a přečetla si, že zmeškala další kontrolu. "Nerozuměla jsem jedinému slovu, byla jsem v šoku, protože jsem dělala všechno pro to, aby se něco takového nestalo. V určených hodinách jsem byla pokaždé doma," nechápala Francouzka.

Její svět se zbortil. Začínala přicházet na to, že jí ITF nevěří a ani nechce slyšet její verzi. V období čekání na proces sice mohla hrát tenis, ale její psychické rozpoložení bylo na bodu mrazu. "V noci jsem plakala v posteli. A na kurtech jsem v očích soupeřek viděla, jak mě soudí, i když vůbec neví, co se stalo a proč."

Nakonec se dozvěděla, jak ke třetímu pochybení došlo. Antidopingová komisařka dorazila k jejímu domu, zazvonila na zvonek, a když nikdo nereagoval, odešla zpět do svého auta. Tam čekala hodinu a pak odjela.

"O ničem z toho jsem neměla ani potuchy. Zvonek jsem neslyšela, neměla jsem žádný zmeškaný hovor, prostě nic," popsala zvláštní přístup komisařky.

Když konečně dostala možnost hájit se a předložit všechny důkazy, nezávislý tribunál jí dal za pravdu. Pověřená osoba nevyužila všechny možnosti, jak se s hráčkou sejít. Cornetové pomohla i její dosavadní bezúhonnost, čistých měla do té doby víc než sto antidopingových kontrol.

Francouzka však ztratila víru v užitečnost ITF. "Teď vím, jak pracují. Původně tu měli být, aby pomáhali hráčům, ale tahle idea se někam vytratila," poznamenala. Až do roku 2019 měla kvůli celé anabázi psychické problémy.

Tenisté to s antidopingovými povinnostmi nemají snadné a často je označují jako jistý druh šikany. Nedávno se ostatně se svými zážitky svěřil také Tomáš Berdych. V Show Jana Krause dnes již bývalý hráč popsal, jaké útrapy musel zažívat.

"Lidé si to možná nedovedou představit, ale 365 dní v roce jsme museli udávat hodinu, kde se ten den budeme vyskytovat. Za rok bylo tak dvacet pětadvacet kontrol," řekl někdejší čtvrtý hráč světa.

Komisařům je přitom jedno, zda je hráč v daném období na dovolené. Nepříjemné je také samotné odebírání vzorků komisaři.

"Na záchod jde s vámi, stojí tam hodně blízko, není to sranda. Když se vám nechce, tak za vámi chodí jako ocásek. Bude s vámi do té doby, než se vám znovu bude chtít. Bude s vámi sedět i u postele, když jdete spát," vyprávěl Berdych.