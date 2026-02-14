Senzace v Dauhá. Muchová vyhrála největší turnaj kariéry a posune se k první desítce

Tenistka Karolína Muchová ve finále turnaje elitní kategorie WTA1000 v Dauhá porazila 6:4 a 7:5 Victorii Mbokovou z Kanady a získala druhý titul v kariéře.
Devětadvacetiletá česká hráčka na něj čekala od srpna 2019, kdy triumfovala v Soulu. Ve finále si poté zahrála ještě čtyřikrát včetně Roland Garros před třemi lety, ale pokaždé odešla poražena.
Aktualizujeme…
Tenisový turnaj žen v Dauhá (tvrdý povrch, dotace 4,088.211 dolarů):
Dvouhra - finále: Muchová (14-ČR) - Mboková (10-Kan.) 6:4, 7:5.
ŽIVĚSchillerová chce Pavla přesvědčit, aby podepsal rozpočet se schodkem 310 miliard
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) je připravena po schválení letošního státního rozpočtu ve Sněmovně jednat o něm s prezidentem Petrem Pavlem a ráda by ho přesvědčila, aby ho podepsal.
Navalnyj byl otráven jedem z žabí kůže, říká zpráva. Ze smrti opozičníka viní Kreml
Pět evropských zemí v čele s Británií tvrdí, že ruský opoziční lídr Alexej Navalnyj byl před dvěma lety v ruské věznici otráven smrtícím jedem, a nezemřel tedy přirozenou smrtí, jak prohlašuje Kreml. Z útoku přitom viní právě ruský stát. Informují o tom dnes tiskové agentury.
Slávisté v dešti otočili proti Karviné, Zlín promarnil na Dukle penaltu
Fotbalisté pražské Slavie ve 22. kole první ligy zvítězili v Karviné 3:1. Obhájce titulu jako jediný dál drží neporazitelnost v sezoně nejvyšší soutěže a v čele neúplné tabulky má náskok osmi bodů na Spartu, která v neděli přivítá Hradec Králové.
Konec války přinese nový problém. Ohrozí i mladé Čechy, varuje odbornice
Ruská válka si vyžádala nejméně 55 tisíc padlých Ukrajinců a statisíce dalších poznamenala fyzicky i psychicky. O tom, jak hluboko se dlouhodobý konflikt otiskl do duševního zdraví civilistů i veteránů, vypráví v rozhovoru pro Aktuálně.cz ukrajinská klinická psycholožka Natalia Sablina.
ŽIVĚ8. den ZOH: Davidová ve sprintu propadla, curleři stále čekají na výhru
Sledujte události a zajímavosti z osmého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.