Přeskočit na obsah
Benative
14. 2. Valentýn
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Senzace v Dauhá. Muchová vyhrála největší turnaj kariéry a posune se k první desítce

Sport

Tenistka Karolína Muchová ve finále turnaje elitní kategorie WTA1000 v Dauhá porazila 6:4 a 7:5 Victorii Mbokovou z Kanady a získala druhý titul v kariéře.

Karolína Muchová ve finále turnaje v Dauhá 2026
Karolína Muchová ve finále turnaje v Dauhá 2026Foto: REUTERS
Reklama

Devětadvacetiletá česká hráčka na něj čekala od srpna 2019, kdy triumfovala v Soulu. Ve finále si poté zahrála ještě čtyřikrát včetně Roland Garros před třemi lety, ale pokaždé odešla poražena.

Aktualizujeme…

Tenisový turnaj žen v Dauhá (tvrdý povrch, dotace 4,088.211 dolarů):

Dvouhra - finále: Muchová (14-ČR) - Mboková (10-Kan.) 6:4, 7:5.

Reklama
Reklama
Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War

Konec války přinese nový problém. Ohrozí i mladé Čechy, varuje odbornice

Ruská válka si vyžádala nejméně 55 tisíc padlých Ukrajinců a statisíce dalších poznamenala fyzicky i psychicky. O tom, jak hluboko se dlouhodobý konflikt otiskl do duševního zdraví civilistů i veteránů, vypráví v rozhovoru pro Aktuálně.cz ukrajinská klinická psycholožka Natalia Sablina.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama