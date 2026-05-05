"Skvělé chvíle, jsem nadšená." Česká hvězda je zpět, hned ji čeká nejtěžší možný test

Tenistka Barbora Krejčíková se po zranění vrátila na antukovém turnaji v Římě vítězně. V 1. kole porazila dvojnásobná grandslamová šampionka Francouzku Elsu Jacquemotovou 6:2, 6:4.
Třicetiletá Krejčíková, která se vrátila po téměř tříměsíční pauze způsobené svalovým zraněním, zvládla duel proti 64. hráčce světa Jacquemotové za hodinu a 45 minut. Soupeřce vzala čtyřikrát servis, sama odvrátila devět z deseti brejkbolů.
"Jsou to skvělé chvíle, jsem z toho nadšená. Byla jsem chvíli pryč a bylo to kvůli zranění složité. Jsem ráda, že tu mohu být a zase hrát tenis,“ svěřila se Krejčíková v rozhovoru na kurtu.
„Dnes jsem se hru od hry zlepšovala. Na první kolo to byl velmi těžký zápas," oddechla si.
Předloňská šampionka Wimbledonu odvrátila už v úvodním gamu šest brejkbolů. První set získala poté, co od stavu 2:2 vyhrála čtyři hry v řadě.
Ve druhé sadě sice přišla o vedení 3:1, za stavu 5:4 si však při soupeřčině podání vypracovala vedení 40:30 a mečbol proměnila. Poradila si i s neukázněnými diváky, na jejichž rušení si během utkání stěžovala.
Hned v dalším kole čeká Krejčíkovou nejtěžší možná soupeřka: světová jednička Aryna Sabalenková z Běloruska.
Se čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou se tenistka z Ivančic střetne poosmé, zatím ji porazila jednou.
Pokusí se proti ní ukončit sérii čtyř porážek ve vzájemných duelech. Naposledy neuspěla před dvěma lety na Australian Open, kde s ní prohrála ve čtvrtfinále 2:6, 3:6.
"S Arynou jsem hrála několikrát. Je to vždy složité. Poslední dva měsíce jsem její zápasy sledovala. Těším se, že mi to ukáže, jak na tom jsem, a snad pro ni budu těžkou soupeřkou," doufala Krejčíková.
„Jsem ráda, že tu mohu být a hrát. Snad se budu každým zápasem zlepšovat,“ zopakovala česká hvězda.
Antuková klasika na CANAL+ Sport
Po turbulentním průběhu posledního velkého klání v Madridu se nejlepší světové tenistky přesunuly do italské metropole, kde se na tradičním turnaji utkají o další vzácný antukový titul. Kromě všech nejzářivějších hvězd WTA Tour se v areálu Foro Italico představí i řada českých hráček - od Karolíny Muchové přes Lindu Noskovou, Barboru Krejčíkovou, Karolínu Plíškovou a Kateřinu Siniakovou po Terezu Valentovou či Sáru Bejlek. Přímé přenosy sledujte na CANAL+ Sport 2 a 3.