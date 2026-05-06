„Sklapněte!“ křičela Krejčíková na Římany. Pak vysvětlila, co jí pocuchalo nervy

Sebevědomý a působivý comeback prožila v Římě Barbora Krejčíková. Bývalá světová dvojka a šampionka Roland Garros i Wimbledonu nastoupila k soutěžnímu duelu poprvé od poloviny února a prakticky celý zápas se musela potýkat s neukázněnými diváky. Dlouho je tolerovala, nakonec se ale neudržela.
Česká tenistka porazila Francouzku Elsu Jacquemotovou po setech 6:2, 6:4. Šlo o něco těžší zápas, než napovídá skóre. Krejčíková musela bojovat hodinu a 45 minut, během nichž ukázala pověstný cit předvést to nejlepší ve chvílích, kdy na tom nejvíc záleží.
Aktuálně až 53. hráčka světového žebříčku odvrátila devět z deseti brejkbolů soupeřky a vybojovala si právo vyzvat ve druhém kole světovou jedničku Arynu Sabalenkovou z Běloruska.
„Jsem velice spokojená. Ten level, který jsem předvedla, byl dobrý. Game od gamu se to zlepšovalo. Elsa hraje na antuce velice dobře, hodně toho vrátí, takže jsem to měla dost náročné, ale zvládla jsem to,“ uvedla po utkání v rozhovoru pro Canal+ Sport.
Třicetiletá Krejčíková od podzimu laborovala s kolenem, v posledních měsících zase musela řešit nepříjemně neuchopitelné svalové zranění.
„Bylo to dlouhé, moc jsme ani nevěděli, jak s tím pracovat. Mělo to svá úskalí a bohužel to trvalo. Je to náročné, když člověk nemůže dělat, co ho baví. Ale snažila jsem se na to dívat pozitivně. Jsou horší věci,“ podotkla.
O to sladší pocity zažívala po úspěšném římském comebacku.
„Jsou to skvělé chvíle, jsem z toho nadšená. Jsem ráda, že tu mohu být a zase hrát tenis,“ usmívala se v rozhovoru přímo na kurtu. V tu chvíli už byla v klidu, během zápasu jí ale mnohokrát do smíchu nebylo. Na vině byli neukáznění fanoušci.
Prakticky od prvního gamu totiž docházelo k různým vyrušením ,od hlasitého hovoru až po opakované hvizdy zrovna ve chvílích, kdy si Krejčíková nadhazovala míček k servisu. Umpirový rozhodčí Tom Sweeney sice fanoušky upozorňoval, ale nepodařilo se mu identifikovat konkrétního viníka, a tak měl svázané ruce.
Ve druhém setu už se Krejčíková neudržela. Hlasitě si stěžovala už ve čtvrté hře, v páté pak i kvůli vyrušování spáchala dvě dvojchyby. V šestém gamu odmítla pokračovat ve hře a protestovala u rozhodčího.
„To je šílené. Děje se to při každé výměně,“ říkala už notně rozhozená česká šampionka.
Sweeney argumentoval, že nemůže nic dělat, protože zvuky přicházejí pokaždé z jiného místa. Za chvíli dala Češka průchod frustraci hlasitým výkřikem: „Sklapněte!“
Duel pak dovedla do vítězného konce a o komplikacích následně detailněji promluvila v dalším rozhovoru pro Canal+ Sport.
„Děly se tam takové věci, které nejsou úplně fajn,“ uvedla. „Byla jsem dlouho pryč, je důležité si zase navyknout na tenhle kolotoč a nevystříknout,“ smála se.
Set a půl se prý držela, protože rušení začalo skutečně už v prvním gamu celého zápasu.
„Ty lidi nahoře hrozně nahlas mluvili a kdybych uměla italsky, tak vím úplně o všem, o čem se baví. Už to bylo těžké, ale potom tam někdo pískal nebo zařval aut během výměny. A nebylo to jednou za dva gamy, ale opakovaně. I rozhodčí z toho byl rozhozený. Těch překážek bylo víc, proto jsem ráda, že jsem to takhle zvládla,“ vysvětlila.
Ve čtvrtek Krejčíkovou čeká další, ještě mnohem náročnější výzva. Duel se Sabalenkovou, s níž má česká hráčka negativní bilanci 1:6 na zápasy. S běloruskou superstar se utká poprvé od Australian Open 2024.
Po turbulentním průběhu posledního velkého klání v Madridu se nejlepší světové tenistky přesunuly do italské metropole, kde se na tradičním turnaji utkají o další vzácný antukový titul. Vedle všech nejzářivějších hvězd WTA Tour se v areálu Foro Italico představí i řada českých hráček - od Karolíny Muchové přes Lindu Noskovou, Barboru Krejčíkovou, Karolínu Plíškovou a Kateřinu Siniakovou po Terezu Valentovou či Sáru Bejlek.