Obrozená Plíšková září dál. V Madridu už je ve čtvrtfinále

Tenistka Karolína Plíšková v Madridu porazila 6:4 a 6:3 Solanu Sierraovou z Argentiny a postoupila do čtvrtfinále.
Čtyřiatřicetiletá Plíšková sice zaznamenala deset dvojchyb, ale pětkrát vzala Sierraové podání a odvrátila čtyři ze šesti brejkbolů.
Bývalá světová jednička si nakonec s jednadvacetiletou soupeřkou poradila za hodinu a 26 minut.
Plíšková, která po vleklých zdravotních potížích klesla v žebříčku až na 197. místo, si letos zahrála čtvrtfinále už začátkem dubna na antuce v Linci.
V Madridu se o postup mezi nejlepší čtyři tenistky utká buď se světovou dvojkou Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu, nebo Anastasií Potapovovou z Rakouska.
V semifinále se Plíšková na okruhu WTA představila naposledy před dvěma lety na trávě v Nottinghamu.
V Madridu se dnes představí ještě dva čeští zástupci. Linda Nosková si zahraje o čtvrtfinále s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou Coco Gauffovou z USA, Jakuba Menšíka ve třetím kole čeká Rus Karen Chačanov.
