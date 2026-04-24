Madrid přeje českým tenistům. Lehečka úspěšně otáčel, blýskla se i Plíšková

Linda Nosková, Kateřina Siniaková a Karolína Plíšková postoupily na tenisovém turnaji v Madridu hladce do třetího kola. Turnajová třináctka Nosková porazila Emilianu Arangovou z Kolumbie 6:3, 6:2. Plíšková zdolala nasazenou třiatřicítku Marii Sakkariovou z Řecka 6:4, 7:6. V mužském pavouku se dařilo Jiřímu Lehečkovi, který po obratu zdolal Chilana Alejandra Tabila 3:6, 7:6, 6:4.
Aktuální česká žebříčková dvojka Nosková, která měla na úvod volný los, přehrála Arangovou v prvním vzájemném utkání hladce za 68 minut. Soupeřce v zápase nabídla tři brejkboly, všechny ale odvrátila a sama naopak kolumbijské hráčce třikrát podání sebrala.
Postupem do třetího kola vyrovnala jednadvacetiletá Nosková své madridské maximum z loňského roku. Její další soupeřkou bude Ruska Ljudmila Samsonovová.
Bývalá světová jednička Plíšková navázala na středeční vítězství nad Rakušankou Sinjou Krausovou. Sakkariovou porazila v osmém vzájemném zápase popáté. V utkání trvajícím hodinu a půl přišla jednou o servis, soupeřce ho vzala dvakrát. V boji o osmifinále se čtyřiatřicetiletá Plíšková utká s turnajovou devatenáctkou Belgičankou Elise Mertensovou.
Siniaková zvládla duel s Blinkovovou, která v pavouku na poslední chvíli nahradila zraněnou Dánku Claru Tausonovou, za hodinu a 13 minut. V obou setech sice jednou přišla o podání, soupeřce ale sebrala servis vždy třikrát a poprvé prošla na "tisícovce" v Madridu do třetího kola.
Jedenáctý nasazený Lehečka, který měl stejně jako Nosková na úvod volný los, porazil Tabila i ve druhém vzájemném utkání na okruhu ATP. Stejně jako před dvěma týdny na antuce v Monte Carlu ale musel s houževnatým Chilanem bojovat po ztrátě úvodní sady ve třech setech.
Druhý set podobně jako v Monaku získal v tie-breaku a teprve ve třetí sadě dokázal soupeři sebrat podání. Zápas pak po více než dvouhodinovém boji dotáhl k vítězství a ve třetím kole čeká semifinalistu madridského podniku z roku 2024 Američan Alex Michelsen.
V akci dnes v Madridu budou ještě další čeští tenisté. Vít Kopřiva narazí na Rusa Andreje Rubljova a Tomáš Macháč se utká s Britem Cameronem Norriem.
Tenisový turnaj mužů a žen v Madridu (antuka):
Muži (dotace 8,235.540 eur):
Dvouhra - 2. kolo: Griekspoor (29-Niz.) - Džumhur (Bosna) 6:3, 6:4, Michelsen (33-USA) - Struff (Něm.) 6:2, 6:1, Lehečka (11-ČR) - Tabilo (Chile) 3:6, 7:6 (7:3), 6:4, Prižmič (Chorv.) - Shelton (4-USA) 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5).
Ženy (dotace 8,235.540 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Plíšková (ČR) - Sakkariová (33-Řec.) 6:4, 7:6 (8:6), Potapovová (16-Rak.) - Čang Šuaj (Čína) 6:3, 6:1, Sierraová (Arg.) - Frechová (34-Pol.) 6:2, 6:4, Kosťuková (Ukr.) - Putincevová (Kaz.) 6:1, 6:3. Siniaková (ČR) - Blinkovová (Rus.) 6:2, 6:2, Gauffová (3-USA) - Jeanjeanová (Fr.) 6:3, 6:0, Nosková (13-ČR) - Arangová (Kol.) 6:3, 6:2, Rybakinová (2-Kaz.) - Ruseová (Rum.) 4:6, 6:3, 7:5, Mertensová (19-Belg.) - Ealaová (Fil.) 6:2, 6:1, Samsonovová (20-Rus.) - Tjenová (Indon.) 6:2, 6:1, Ostapenková (21-Lot.) - Waltertová (Švýc.) 6:2, 7:5, Cirsteaová (25-Rum.) - Grantová (It.) 6:2, 7:6 (7:5), Sönmezová (Tur.) - Bucsaová (27-Šp.) 6:1, 6:7 (4:7), 6:2, Čeng Čchin-wen (32-Čína) - Keninová (USA) 1:6, 6:3, 6:3.
