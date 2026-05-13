Hertl hvězdou. Dostálovi dal gól, na další nahrál a postrčil Vegas k mečbolu

Český hokejový útočník Tomáš Hertl gólem a asistencí v pátém zápase druhého kola play off NHL proti Anaheimu nasměroval Vegas k výhře 3:2 v prodloužení. Stejným poměrem vedou Golden Knights i v sérii a mají postupový mečbol.
Hostům k vítězství nepomohlo ani 29 zákroků Lukáše Dostála. Z vítězství se neradoval ani Jakub Dobeš, jehož Montreal podlehl doma Buffalu 2:3. Sabres tak srovnali stav série na 2:2.
Anaheim po čtvrtém gólu mladíka Becketta Senneckeho v sérii vedl, ale další klíčové momenty patřily Hertlovi a Pavlu Dorofejevovi.
Český centr nejprve v přesilové hře připravil branku pro ruského spoluhráče a ve třetí třetině z dorážky otočil skóre.
Hertl, vyhlášený druhou hvězdou utkání, se prosadil podruhé za sebou a v play off si vylepšil bilanci na pět bodů (2+3).
V závěru na jeho gól odpověděl Olen Zellweger, jenž poslal zápas do prodloužení. V něm svým druhým gólem vystřelil Vegas postupový mečbol Dorofejev.
Montreal po brance Mattiase Samuelssona ze 7. minuty zápasu prohrával, ještě v první třetině ale dokázal skóre zápasu otočit.
O vyrovnání se postaral nejlepší střelec týmu v play off Alex Newhook a 13 vteřin před první sirénou poslal domácí do vedení Cole Caufield.
Buffalo obrátilo vývoj zápasu v přesilových hrách. Ve druhé třetině se v početní převaze prosadil kanonýr Tage Thompson a v čase 44:41 dal vítězný gól Zach Benson.
2. kolo play off NHL:
Východní konference:
Montreal - Buffalo 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Branky: 11. Newhook, 20. Caufield - 7. Samuelsson, 27. T. Thompson, 45. Benson. Střely na branku: 30:22. Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval tři branky ze 22 střel a úspěšnost zákroků měl 86,4 procenta. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Luukkonen, 2. Samuelsson (oba Buffalo), 3. Caufield (Montreal). Stav série 2:2.
Západní konference:
Vegas - Anaheim 3:2 v prodl. (1:1, 0:0, 1:1 - 1:0)
Branky: 17. Dorofejev (Hertl), 45. Hertl, 65. Dorofejev - 13. Sennecke, 57. Zellweger. Střely na branku: 32:36. Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval tři góly z 32 střel a úspěšnost zákroků měl 90,6 procenta. Diváci: 18.098. Hvězdy zápasu: 1. Dorofejev, 2. Hertl, 3. Hart (všichni Vegas). Stav série 3:2.
