Nevídaná dominance. Siniaková s Townsendovou ovládly i Madrid, Rusky neměly šanci

Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou vyhrály i další velký turnaj. Přemožitelky nenašly ani v Madridu a vyhrály už patnáct zápasů v řadě. Ve finále na stadionu Caja Mágica porazily ruský pár Mirra Andrejevová - Diana Šnajderová 7:6, 6:2 a navázaly na triumfy v Indian Wells a Miami.
Česká tenistka získala už 36. deblový titul kariéry a potvrdila návrat na pozici světové jedničky. Její americká partnerka se v pondělí zařadí hned za ní na druhou příčku.
Požár v Českém Švýcarsku se podařilo dostat pod kontrolu, hasit bude sedm vrtulníků
Požár v národním parku České Švýcarsko si hasiči rozdělili na čtyři úseky. Dva úseky jsou větší. Na ně cílí vrtulníky. Jeden úsek je v blízkosti domova se zvláštním režimem. Hasiči se snaží domov uchránit. V České televizi to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček, který je na místě. Hasiči zasahují u Rynartic, části obce Jetřichovice, od soboty.
Teplice si drží náskok před barážovou pozicí. Doma remizovaly se Slováckem
Fotbalisté Teplic v úvodním kole nadstavbové skupiny o záchranu remizovali doma 1:1 se Slováckem. Severočechy poslal do vedení Daniel Mareček, ve druhé půli srovnal střídající Martin Koscelník.
Švédové vyhráli Fortuna Hockey Games. Zápas Česka na tom už nic nezmění
Hokejisté Švédska porazili na Českých hrách (Fortuna Hockey Games) v Českých Budějovicích Finsko 3:2 a obhájili prvenství v turnaji. Stejně jako loni neztratili na akci série Euro Hockey Tour v Česku ani bod, loni triumfovali v Brně. Finové vyhráli v severském derby dvě třetiny, jenže druhou dvacetiminutovku ztratili v poměru 0:3.
Macinka označil snahu Pavla letět na summit NATO za součást jeho volební kampaně
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) označil záměr prezidenta Petra Pavla letět na summit Severoatlantické aliance v Ankaře za součást jeho kampaně za znovuzvolení, řekl v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi Prima.
Dvě migrantky utonuly při snaze přeplout Lamanšský průliv z Francie do Británie
Dvě ženy přišly o život poté, co se u Calais převrhl člun s přibližně 80 migranty, kteří se pokoušeli přeplout z Francie do Británie. Napsala o tom agentura Reuters s odkazem na francouzské úřady.