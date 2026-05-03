Sport

Nevídaná dominance. Siniaková s Townsendovou ovládly i Madrid, Rusky neměly šanci

Sport,ČTK

Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou vyhrály i další velký turnaj. Přemožitelky nenašly ani v Madridu a vyhrály už patnáct zápasů v řadě. Ve finále na stadionu Caja Mágica porazily ruský pár Mirra Andrejevová - Diana Šnajderová 7:6, 6:2 a navázaly na triumfy v Indian Wells a Miami.

Kateřina Siniaková
Kateřina SiniakováFoto: REUTERS
Česká tenistka získala už 36. deblový titul kariéry a potvrdila návrat na pozici světové jedničky. Její americká partnerka se v pondělí zařadí hned za ní na druhou příčku.

Podrobnosti připravujeme

Požár v Českém Švýcarsku 2026.
Požár v Českém Švýcarsku se podařilo dostat pod kontrolu, hasit bude sedm vrtulníků

Požár v národním parku České Švýcarsko si hasiči rozdělili na čtyři úseky. Dva úseky jsou větší. Na ně cílí vrtulníky. Jeden úsek je v blízkosti domova se zvláštním režimem. Hasiči se snaží domov uchránit. V České televizi to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček, který je na místě. Hasiči zasahují u Rynartic, části obce Jetřichovice, od soboty.

Jakob Silfverberg, André Petersson ze Švédska slaví gól v zápase Fortuna Hockey Games s Finskem
Švédové vyhráli Fortuna Hockey Games. Zápas Česka na tom už nic nezmění

Hokejisté Švédska porazili na Českých hrách (Fortuna Hockey Games) v Českých Budějovicích Finsko 3:2 a obhájili prvenství v turnaji. Stejně jako loni neztratili na akci série Euro Hockey Tour v Česku ani bod, loni triumfovali v Brně. Finové vyhráli v severském derby dvě třetiny, jenže druhou dvacetiminutovku ztratili v poměru 0:3.

