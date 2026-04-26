Reklama
Reklama
Nosková postoupila, aniž by si pinkla. Dál jde i Lehečka, Siniaková nevyužila mečboly

Tenistka Linda Nosková po odstoupení Ljudmily Samsonovové z Ruska postoupila bez boje do osmifinále turnaje v Madridu. Naopak Kateřina Siniaková vypadla, přestože měla dva mečboly. Nakonec podlehla 3:6, 6:2 a 6:7 Catherine McNallyové z USA. Dál jde v mužském pavouku Jiří Lehečka, porazil 6:4 a 6:2 Američana Alexe Michelsena.

Linda Nosková na turnaji ve Stuttgartu 2026Foto: REUTERS
Reklama

Nosková měla nastoupit proti Samsonovové, která ale na poslední chvíli odstoupila kvůli nemoci.

Jednadvacetiletou Češku nyní čeká Američanka Coco Gauffová. S vítězkou dvou grandslamů a loňskou finalistkou z Madridu zatím Nosková ve dvou duelech nezískala ani set.

Siniaková po prohraném prvním setu bez potíží ve druhém srovnala a měla postup na dosah. V rozhodující sadě vedla 4:2, a i když McNallyová vyrovnala, tak si devětadvacetiletá Češka při vlastním servisu za stavu 5:4 vypracovala dva mečboly. Ani jeden ovšem nevyužila.

Do tie-breaku Siniaková vstoupila brejkem, ale sama pak čtyřikrát ztratila podání a McNallyová pro sebe zkrácenou hru získala poměrem 7:2.

Reklama
Reklama

Lehečka zápas s Michelsenem zvládl bez problémů. K zisku prvního setu mu stačil jeden brejk, ve druhé sadě dva. Sám nečelil jedinému brejkbolu a nerozhodila ho ani krátká pauza kvůli kolapsu jednoho z diváků.

Ve čtvrtém kole čtyřiadvacetiletý Lehečka, který před dvěma lety došel v Madridu až do semifinále, nastoupí buď proti Lorenzovi Musettimu z Itálie, nebo Tallonu Griekspoorovi z Nizozemska.

Na antuce ve španělské metropoli se dnes představí ještě dva čeští zástupci. Karolínu Plíškovou čeká ve třetím kole Elise Mertensová z Belgie, Vít Kopřiva si o osmifinále zahraje s Arthurem Rinderknechem z Francie.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Premiér Andrej Babiš (ANO) po nedávném jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem uvedl, že vláda udělá vše pro to, aby své závazky vůči NATO splnila.

Česko letos podle hodnocení Severoatlantické aliance nesplní závazek vydat na obranu dvě procenta HDP. Podle NATO budou obranné výdaje činit 1,78 procenta HDP, řekl v nedělním videu na sociálních sítích premiér Andrej Babiš (ANO). Závazek nesplnila loni ani bývalá vláda Petra Fialy (ODS), protože NATO uznalo obranné výdaje 1,85 procenta HDP, dodal Babiš. Expremiér Fiala to ovšem obratem popřel.

Reklama
Resort kultury podle ministra Oty Klempíře (za Motoristy) při určování částek 5,74 miliardy korun pro ČT a 2,07 miliardy korun pro ČRo vycházelo z výroční uzávěrky za rok 2024, protože novější údaje nebyly k dispozici.

Očekávané úpravy v návrhu zákona o médiích veřejné služby by se dle ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) mohly týkat i částek, s nimiž počítá pro rozpočty České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Klempíř to uvedl v Nedělní debatě ČT. Návrh zahrnující zrušení koncesionářských poplatků, který kritizuje opozice i někteří odborníci, je podle něj napsaný dobře, byť v něm očekává úpravy.

Reklama
Reklama
Reklama