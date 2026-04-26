Nosková postoupila, aniž by si pinkla. Dál jde i Lehečka, Siniaková nevyužila mečboly

Tenistka Linda Nosková po odstoupení Ljudmily Samsonovové z Ruska postoupila bez boje do osmifinále turnaje v Madridu. Naopak Kateřina Siniaková vypadla, přestože měla dva mečboly. Nakonec podlehla 3:6, 6:2 a 6:7 Catherine McNallyové z USA. Dál jde v mužském pavouku Jiří Lehečka, porazil 6:4 a 6:2 Američana Alexe Michelsena.
Nosková měla nastoupit proti Samsonovové, která ale na poslední chvíli odstoupila kvůli nemoci.
Jednadvacetiletou Češku nyní čeká Američanka Coco Gauffová. S vítězkou dvou grandslamů a loňskou finalistkou z Madridu zatím Nosková ve dvou duelech nezískala ani set.
Siniaková po prohraném prvním setu bez potíží ve druhém srovnala a měla postup na dosah. V rozhodující sadě vedla 4:2, a i když McNallyová vyrovnala, tak si devětadvacetiletá Češka při vlastním servisu za stavu 5:4 vypracovala dva mečboly. Ani jeden ovšem nevyužila.
Do tie-breaku Siniaková vstoupila brejkem, ale sama pak čtyřikrát ztratila podání a McNallyová pro sebe zkrácenou hru získala poměrem 7:2.
Lehečka zápas s Michelsenem zvládl bez problémů. K zisku prvního setu mu stačil jeden brejk, ve druhé sadě dva. Sám nečelil jedinému brejkbolu a nerozhodila ho ani krátká pauza kvůli kolapsu jednoho z diváků.
Ve čtvrtém kole čtyřiadvacetiletý Lehečka, který před dvěma lety došel v Madridu až do semifinále, nastoupí buď proti Lorenzovi Musettimu z Itálie, nebo Tallonu Griekspoorovi z Nizozemska.
Na antuce ve španělské metropoli se dnes představí ještě dva čeští zástupci. Karolínu Plíškovou čeká ve třetím kole Elise Mertensová z Belgie, Vít Kopřiva si o osmifinále zahraje s Arthurem Rinderknechem z Francie.
