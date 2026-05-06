Siniaková i Kopřiva jdou dál. Bejleková v Římě padla po velké bitvě

Tenisté Vít Kopřiva a Kateřina Siniaková postoupili na antukovém turnaji v Římě do 2. kola.
Kopřiva porazil Fábiána Marozsána z Maďarska 6:3, 6:3, Siniaková vyřadila semifinalistku loňského Roland Garros Lois Boissonovou z Francie po setech 6:2, 6:3. Neuspěla Sára Bejlek, která podlehla Němce Lauře Siegemundové 4:6, 4:6.
Pětapadesátý hráč světa Kopřiva zdolal o šest příček výše postaveného Marozsána za hodinu a 19 minut.
V pátém vzájemném duelu zvítězil potřetí a oplatil mu předloňskou porážku z Dauhá. Marozsánovi vzal pětkrát servis, sám o něj přišel dvakrát.
První set Kopřiva získal díky stoprocentnímu podání a dvěma brejkům. V úvodu druhé sady český tenista doháněl dvakrát manko brejku a nakonec rozhodl po dalším prolomeném soupeřově servisu v osmé hře.
Ujal se vedení 5:3 a duel poté ukončil druhým využitým mečbolem. V dalším kole narazí na nasazenou jednatřicítku Francouze Uga Humberta.
Ve dvou setech zvítězila také devětatřicátá hráčka světa Siniaková, která porazila o čtyři příčky níže umístěnou Boissonovou.
Semifinalistce loňského Roland Garros čtyřikrát prolomila podání, sama odvrátila všechny tři brejkboly. Příště vyzve turnajovou dvaadvacítku Annu Kalinskou z Ruska.
Dvacetiletá Bejlek podlehla o 18 let starší Siegemundové po bezmála dvouhodinovém boji. Vítězka únorového turnaje v Abú Zabí využila tři z devíti brejkbolů. V utkání přišla pětkrát o servis a udělala sedm dvojchyb.
Bejlek v prvním setu dotáhla manko brejku, sotva ale vyrovnala na 4:4, o podání opět přišla a sadu ztratila.
Ve druhém setu měla naopak česká tenistka dvakrát náskok brejku. Od stavu 4:2 ale prohrála zbývající čtyři gamy a při druhém mečbolu Siegemundové zahrála míček do autu.
V akci je dnes také Tereza Valentová, která hraje s Julií Putincevovou z Kazachstánu. Karolína Plíšková se utká se Španělkou Jessicou Bouzasovou.
Tenisový turnaj v Římě (antuka):
Muži (dotace 8,235.540 eur):
Dvouhra - 1. kolo: Kopřiva (ČR) - Maroszán (Maď.) 6:3, 6:3.
Ženy (dotace 7,228.080 eur):
Dvouhra - 1. kolo: Siniaková (ČR) - Boissonová (Fr.) 6:2, 6:3,, Siegemundová (Něm.) - Bejlek (ČR) 6:4, 6:4,