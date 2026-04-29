Menšík trápil světovou trojku až do půl druhé ráno

Sport,ČTK
Český tenista Jakub Menšík do čtvrtfinále turnaje Masters v Madridu nepostoupil, ač dlouho vzdoroval Němci Alexanderu Zverevovi. Světové trojce však nakonec podlehl 4:6, 7:6, 3:6.
Dvacetiletý Menšík si nezopakuje v Madridu loňské čtvrtfinále. V prvním utkání se Zverevem v kariéře bojoval dvě hodiny a 20 minut. Utkání skončilo před půl druhou ráno.
První set rozhodl Zverev brejkem hned v úvodním gamu. V druhé sadě si oba hráči udrželi podání a tie-break vyhrál Menšík 7:4.
Ve třetím setu vzal český tenista soupeři podání a vedl 2:1, pak však už uhrál jedinou hru.
Vítěz turnaje z let 2018 a 2021 totiž okamžitě kontroval stejným způsobem.
Menšíka znovu připravil o podání v osmé hře a pak už duel dopodával. Utkání zakončil svým dvanáctým esem.
