Sport

Menšík trápil světovou trojku až do půl druhé ráno

Sestřih utkání Menšík - Zverev na turnaji v Madridu

Sport,ČTK

Český tenista Jakub Menšík do čtvrtfinále turnaje Masters v Madridu nepostoupil, ač dlouho vzdoroval Němci Alexanderu Zverevovi. Světové trojce však nakonec podlehl 4:6, 7:6, 3:6.

Dvacetiletý Menšík si nezopakuje v Madridu loňské čtvrtfinále. V prvním utkání se Zverevem v kariéře bojoval dvě hodiny a 20 minut. Utkání skončilo před půl druhou ráno.

První set rozhodl Zverev brejkem hned v úvodním gamu. V druhé sadě si oba hráči udrželi podání a tie-break vyhrál Menšík 7:4.

Ve třetím setu vzal český tenista soupeři podání a vedl 2:1, pak však už uhrál jedinou hru.

Vítěz turnaje z let 2018 a 2021 totiž okamžitě kontroval stejným způsobem.

Menšíka znovu připravil o podání v osmé hře a pak už duel dopodával. Utkání zakončil svým dvanáctým esem.

