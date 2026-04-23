Samson uchvátila Madrid. Mladá Češka je první „svého druhu“, kdo tohle dokázal

Fantastickým způsobem využívá v Madridu udělenou divokou kartu osmnáctiletá česká tenistka Laura Samson. 171. hráčka světového žebříčku už vyřadila dvě favoritky a svým nebojácným, agresivním tenisem dělá na španělské antukové „tisícovce“ velký dojem.
Čeští tenisoví fanoušci o jejím výrazném talentu ví už minimálně tři roky. Teď se o možnostech Laury Samson na vlastní oči přesvědčuje světové publikum na jednom z největších jevišť.
Česká teenagerka totiž na turnaji WTA 1000 v Madridu podává skvělé výkony.
V prvním kole si vyšlápla na 54. hráčku světa Tatianu Mariovou z Německa. Jasný výsledek mnohé překvapil, Samson sestřelila senzační semifinalistku Wimbledonu z roku 2022 výsledkem 6:2, 6:4.
Ve čtvrtečním druhém kole čekala na mladou Češku ještě o něco výraznější favoritka, 28. tenistka žebříčku Wang Sin-jü z Číny. Ta sice ovládla první set, Samson ale zinscenovala mohutný obrat a slavila po vítězství 2:6, 6:3, 6:0.
„Česká držitelka divoké karty Laura Samson si připsala historický zápis,“ informoval oficiální web asociace WTA.
Po čtvrtečním triumfu se stala první hráčkou narozenou v roce 2008 či později, která dokázala postoupit do této fáze na některém z turnajů kategorie 1000 nebo na grandslamech.
Asociace zároveň připomněla, že když už Samson zavítá mezi elitu, okamžitě tam prokazuje svou konkurenceschopnost. Při své premiéře na nejvyšším okruhu došla v roce 2024 až do semifinále pražského turnaje.
Svěřenkyně trenéra Daniela Filja přitom nebude v Madridu bez šance ani ve třetím kole. Utká se s Maďarkou Annou Bondarovou (63. na rankingu WTA), překvapivou přemožitelkou světové sedmičky Eliny Svitolinové.
V živém žebříčku už se Samson posunula na 152. místo.
Česká tenistka si v roce 2024 nechala změnit příjmení, z něhož nechala odebrat koncovku „ová“. Učinila tak z čistě praktických důvodů, život jí totiž komplikovaly stále častější záměny s Ruskou Ljudmilou Samsonovovou. Ta se v obecně používaném anglickém přepisu psala stejně jako Češka, tedy L. Samsonova.
"Když jsem hrála grandslamy, poprvé jsem si toho všimla minulý rok, tak byl problém, že jsem dostávala výplety Ljudmily Samsonovové," vysvětlila tehdy v rozhovoru pro Tenisový svět s tím, že problémů se shodným jménem přibývalo.
"Bavila jsem se o tom i s ní a ona si třeba podle rozpisu taky někdy myslela, že hraje, a přitom jsem to byla já. Koncovku ová bych měla ráda, ale bohužel to vyšlo takhle," dodala.
