To byl Federer? Ne, hurikán zvaný Lehečka. Čech děsí, jeho „šlupka“ oslnila Madrid

Jiří Lehečka po nedávném postupu do finále velkého turnaje v Miami znovu potvrzuje, že může být v následujících letech jednou z největších hvězd světového tenisu. V Madridu si vyšlápl na člena první desítky žebříčku ATP Lorenza Musettiho z Itálie a takřka dokonalým výkonem vzbudil všeobecné nadšení.
Vyšší nadmořská výška, rychlejší podmínky, slabší Magnusův efekt, kdy jsou topspiny a slicy méně nepříjemné. V Madridu to má Jiří Lehečka rád, tamní podmínky jeho agresivnímu přímočarému tenisu nadmíru sedí.
Před dvěma lety na španělské antuce odehrál doposud životní turnaj. Porazil loučící se místní ikonu Rafaela Nadala, v semifinále ale musel odstoupit kvůli stresové fraktuře jednoho z obratlů v bederní páteři.
Delší pauza tehdy zbrzdila jeho cestu mezi absolutní špičku, ale rozhodně ji nezastavila. Tenista z Kněžmostu teď už zase laufuje směrem k elitní světové desítce. A činí tak nesmírně působivým způsobem.
V prvním kole madridské „tisícovky“ vydřel výhru proti Chilanovi Alejandru Tabilovi, udolal ho až po setech 3:6, 7:6, 6:4. Potom už ale exceloval. Zničil nebezpečného Američana Alexe Michelsena, jemuž nedovolil ani jeden brejkbol, a v úterním osmifinále i světovou devítku.
Musettiho zválcoval jasně 6:3, 6:3 a jeho výkon neměl daleko k dokonalosti.
„Když se dostane do svého tempa, má jedny z nejnebezpečnějších zbraní na okruhu. Pozor na něj,“ napsal magazín The Tennis Letter.
Lehečka zapsal celkově už 11. výhru nad hráčem první desítky. Sám už k ní nemá daleko, živý ranking ho eviduje na 12. příčce.
„To nebyl Lehečka. To byl Federer v roce 2006,“ reagoval na síti X jeden z tenisových příznivců. Český tenista vzbudil výraznou pozornost, nikoli poprvé v aktuální sezoně.
„Právě teď předvádí neskutečně vysokou úroveň,“ přidal se komentátor mezinárodního přenosu. „Musím říct, že tímhle posílá docela silný vzkaz zbytku startovního pole,“ dodal.
Že začíná Lehečka tak trochu nahánět strach, přiznal i sám poražený Ital.
„Jiří hrál excelentní zápas. Jednoznačně si zasloužil vyhrát,“ uvedl pro italská média. Když už dal český tenista Musettimu určitou šanci, hned mu ji zase ukradl navýsost bolestivým způsobem. Zejména v prvním stavu za stavu 3:4, kdy měl Ital tři brejkboly v řadě. „A on napálil pět prvních servisů za sebou. Jeho sebevědomí pak bylo úplně někde jinde,“ krčil rameny.
Lehečka nasázel 22 vítězných míčů a vyrobil pouhých 13 nevynucených chyb. A jedním winnerem dobyl sociální sítě.
V závěru prvního setu totiž z hluboké defenzivy dosprintoval k prudké ráně Musettiho a sám její rychlost ještě zvýraznil. Výsledkem byla málo vídaná dělovka přímo do růžku.
„Wow. Viděli jsme od Lehečky v tomhle setu dost výjimečných úderů, ale tenhle je jasně nejlepší,“ zaznělo od komentátora. „Lehečka vyprodukoval raketu,“ napsala k záběrům Tennis TV.
V dalším velkém čtvrtfinále čeká českého tenistu ve středu rovněž výborně hrající Francouz Arthur Fils. Lehečkovi má co vracet, nedávno v semifinále v Miami od něj totiž dostal lekci: dvakrát 2:6.