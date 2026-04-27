Plíšková dělá vlny. „Stará dobrá“ Češka se senzačním způsobem zapsala do dějin Madridu

Před půl rokem nebyla ani v první tisícovce světového žebříčku. Po dlouhé pauze vyplněné dvěma operacemi kotníku ale Karolína Plíšková předvádí fantastický návrat na okruh WTA. Čtyřiatřicetiletá Češka dělá vlny na turnaji v Madridu, bleskově se blíží návratu mezi elitu a ohromuje tenisovou planetu.
Z někdejší „Ace Queen“ je „Comeback Queen.“ Takový návrat od bývalé světové jedničky nečekal snad vůbec nikdo.
Ani ona sama, jak prohlásila nyní v Madridu.
„Po návratu překvapuju sama sebe. Neočekávala jsem, že bych mohla hrát až tak dobře. Úroveň hry mám dobrou a potřebuju zůstat hladová,“ uvedla po vítězství ve 3. kole nad Belgičankou Elise Mertensovou.
Zkušená Češka v rozhodující třetí sadě prohrávala 1:4 a 0:40, přesto dokázala uspět v rozhodujícím tie-breaku.
„Tohle byl absolutně fenomenální comeback,“ obdivovala poraženou finalistku US Open a Wimbledonu moderátorka rozhovoru přímo na kurtu.
„Plíšková je zpátky!“ hlásaly titulky hned několika tenisových a sportovních médií.
„Češka pokračuje v působivé jízdě,“ smekl španělský specializovaný web Punto de Break.
Rodačka z Loun od svého návratu porazila už tři tenistky z nejlepší světové třicítky: kromě Belgičanky má za pasem i skalpy Amandy Anisimovové a Jekatěriny Alexandrovové.
Zatímco před jejím návratem převažovaly pesimistické prognózy a obavy, aby to nedopadlo podobně jako s návratem Petry Kvitové, nyní už nikdo nepochybuje o tom, že je Plíšková schopná měřit se s nejlepšími.
„Stará dobrá Plíšková,“ přisadil si populární novinář José Morgado. „Byla opravdu výborná. V Madridu je mezi šestnáctkou nejlepších po osmi letech. A v osmifinále tisícovky poprvé od Dubaje 2024,“ připomněl později.
Plíšková tím ale neskončila.
V pondělním osmifinále si bez výraznějších potíží poradila také s Argentinkou Solanou Sierrovou a překvapila i výbornou fyzickou kondicí, nastoupit totiž musela hned druhý den po dlouhé vyčerpávající bitvě s Merrtensovou.
Nemusela přitom ani zdaleka předvést svůj nejlepší tenis. Trefila jen jediné eso a vyrobila deset dvojchyb. „Jen tak něco ji nezastaví,“ glosoval magazín The Tennis Letter na síti X.
Češka se čtvrtým vítězstvím v řadě zapsala se do historie madridského podniku.
Z pozice 197. tenistky světa se totiž stala nejníže postavenou čtvrtfinalistkou v dějinách turnaje. Překonala zápis Rumunky Patricie Marie Tigové, která mezi elitní osmičku v Madridu postoupila v roce 2016, kdy jí patřilo 134. místo.
Plíšková v živém žebříčku přeskakuje jednu soupeřku za druhou. Po postupu do madridského čtvrtfinále už ji computer eviduje na průběžné 129. pozici.
V boji osmifinále může dojít na třaskavý souboj s jednou z největších superhvězd současného tenisu, Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Plíšková vítězku dvou grandslamů ještě nikdy neporazila, bilancí s ní má 0:4 na zápasy.
Mohlo by vás také zajímat: