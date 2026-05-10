V osmifinále je už třetí Češka. Plíšková válí, v Římě zdolala další soupeřku

Karolína Plíšková je třetí českou osmifinalistkou tenisového turnaje v Římě. Němku Lauru Siegemundovou zdolala 6:1, 6:4 a doplnila krajanky Lindu Noskovou a Nikolu Bartůňkovou.
Bývalá světová jednička Plíšková sehrála po předchozích obratech se Španělkou Jessicou Bouzasovou a Rumunkou Jaqueline Cristianovou tentokrát jen dvousetový duel.
Čtyřiatřicetiletá Češka nepovolila v prvním setu o čtyři roky starší německé soupeřce jediný game na jejím podání a získala ho za 28 minut.
Ve druhé sadě sice Plíšková přišla o vedení 2:0, po dalším brejku v sedmé hře se ale znovu dostala do výhody.
Za stavu 5:3 nevyužila na returnu pět mečbolů, poté si však při podání vypracovala šestý a už nezaváhala. Siegemundovou porazila za hodinu a 18 minut.
V boji o čtvrtfinále vyzve rodačka z Loun světovou dvojku a vítězku letošního Australian Open Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu.
