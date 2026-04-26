Tenistky se potýkají se zákeřným protivníkem. Nosková možná přijde i o další soupeřku

Linda Nosková vyhrála na tenisovém turnaji v Madridu duel 3. kola, aniž by jedinkrát udeřila do míčku. Její soupeřka Ljudmila Samsonovová totiž těsně před utkáním odstoupila kvůli nemoci. A problémy má i příští soupeřka české hráčky. Coco Gauffová se totiž na kurtu dokonce pozvracela.
Řada tenistek se ve španělské metropoli potýká s protivníkem, který dokáže být těžší než hráčky ze špičky žebříčku.
„Myslím, že jsem chytila stejný virus jako všichni ostatní tady v Madridu,“ potvrdila Gauffová, že mezi tenistkami řádí zdravotní potíže.
Při výhře 4:6, 7:5 a 6:1 nad Soranou Cirsteaovou se dvaadvacetiletá Američanka na kurtu pozvracela.
„Vůbec netuším, jak jsem to dneska zvládla,“ divila se Gauffová po vydřeném vítězství.
„Prostě jsem se jen snažila zápas bod po bodu dohrát až do konce,“ přidala.
Hodně jí pomohla pauza na ošetření. „V prvním polovině zápasu to bylo o tom, udržet v sobě to, co jsem snědla,“ líčila nepříjemný stav.
„Pak mi dali nějaké prášky a zabralo to. Už mi bylo jen špatně a byla jsem strašně unavená. Ale s tím už jde hrát,“ doplnila.
Zda, a případně v jakém stavu, bude trojka rankingu WTA schopna nastoupit proti Noskové, jíž patří v žebříčku třináctá pozice, zatím není jasné. Hrát by se mělo v pondělí kolem šestnácté hodiny.
S vítězkou dvou grandslamů a loňskou finalistkou z Madridu česká tenistka ve dvou dosavadních vzájemných duelech nezískala ani set.