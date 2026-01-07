Lehečka má problém. Nosková naopak zvládla nervydrásající bitvu

Český tenista Jiří Lehečka titul na turnaji v Brisbane neobhájí. Zápas druhého kola s Američanem Sebastianem Kordou za stavu 3:6 a 2:1 vzdal kvůli problémům s pravým kotníkem. Úspěšně vstoupila do sezony Linda Nosková, která ve druhém kole porazila 7:6, 6:4 a 6:4 Magdalenou Frechovou z Polska.
Lehečka měl kotník od začátku utkání obvázaný a první set prohrál za 32 minut. Ve druhé sadě třetí nasazený hráč pokračoval do stavu 2:1, kdy po krátké konzultaci s fyzioterapeutem zápas ukončil.
Nosková s Frechovou, která v prvním kole vyřadila Markétu Vondroušovou, v úvodní sadě prohrávala 0:3. Dokázala vyrovnat a v tie-breaku otočila skóre z 0:2 na 4:2, ale nakonec prohrála 5:7.
Potom už jednadvacetiletá Nosková potvrdila roli favoritky, převzala nad zápasem kontrolu a dovedla ho k vítězství. O sedm let starší Frechovou porazila ve čtvrtém vzájemném utkání potřetí.
Další soupeřkou 12. hráčky žebříčku WTA bude světová devítka Mirra Andrejevová. S osmnáctiletou Ruskou loni v Brisbane ve třetím kole prohrála, o rok dříve ji Nosková vyřadila ve čtvrtfinále. Celkově má s Andrejevovou bilanci 2:3.
Tenisový turnaj mužů a žen v Brisbane (tvrdý povrch):
Muži (dotace 800.045 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo:
Korda (USA) - Lehečka (3-ČR) 6:3, 1:2 skreč, Medveděv (1-Rus.) - Tiafoe (USA) 6:3, 6:2, Michelsen (USA) - Tien (8-USA) 6:4, 6:2.
Ženy (dotace 1,691.602 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo:
Nosková (9-ČR) - Frechová (Pol.) 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, Pegulaová (4-USA) - Kalinská (Rus.) 6:2, 2:6, 6:4, Sasnovičová (Běl.) - Tausonová (8-Dán.) 6:2, 6:3, Samsonovová (10-Rus.) - Jonesová (Austr.) 6:4, 6:1, Jastremská (Ukr.) - Fernandezová (13-Kan.) 6:1, 6:2.
Čtyřhra - čtvrtfinále:
Sie Šu-wej, Ostapenková (1-Tchaj-wan/Lot.) - Honová, Muchová (Austr./ČR) 6:1, 1:6, 10:6.
