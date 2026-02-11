Přeskočit na obsah
11. 2. Božena
Snad se to stane víckrát, zlobila se Siniaková. Na Instagramu si rýpla do kritiků

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Byla blízko velké porci bodů na "tisícovkovém" turnaji v Dauhá. Nakonec ale Kateřina Siniaková odešla z úterního zápasu proti kvalifikantce Camile Osoriové jako poražená. Více než porážka ji ale štvala kritika i přesto, že ovládla jednu z nejhezčích výměn katarského podniku.

Výhra ve druhém kole by vrátila tenistku z Hradce Králové do první čtyřicítky žebříčku, ale nakonec koncovku rozhodující třetí sady zvládla soupeřka z Kolumbie.

Mrzet to Siniakovou může i proto, že díky brzkému konci osmé nasazené Jekatěriny Alexandrovové se její část pavouka otevřel až do případného semifinále.

I proto se tak v některých médiích objevovaly titulky o „promarněné příležitosti na životní výsledek“.

To se ovšem Siniakové příliš nelíbilo a do instagramového storie přidala vzkaz s videem výměny ze druhé sady, kterou vyhrála po maratonském výkonu s parádním volejem křížem kurtu.

„Snad příště bude ještě více těchto výměn. Aby moje prý laciné chyby nenarušily cestu za životním výsledkem,“ rýpla si.

Siniaková je momentálně 44. ženou singlového žebříčku. Na Australian Open přišla o post světové jedničky v deblu.

Chuť si ve čtyřhře nezlepšila ani v Dauhá, ve středu totiž po boku Barbory Krejčíkové prohrály osmifinále proti Slovence Tereze Mihalíkové a Britce Olivii Nichollsové.

Jedinou zástupkyní ve dvouhře tak v Kataru zůstává Karolína Muchová, které svedla osmifinálovou bitvu s Karolínou Plíškovou, ta si ale v utkání nechávala ošetřovat pravé koleno a za stavu 2:5 v první sadě duel vzdala.

O postup do semifinále si to Muchová rozdá s někým z dvojice Ruska Anna Kalinská a Ukrajinka Elina Svitolinová.

Tenisový turnaj žen v Dauhá (tvrdý povrch, dotace 4,088.211 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo:

Muchová (14-ČR) - Plíšková (ČR) 5:2 skreč, Mboková (10-Kan.) - M. Andrejevová (5-Rus.) 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), Ostapenková (Lot.) - Osoriová (Kol.) 6:3, 6:1, Cocciarettová (It.) - Liová (USA) 7:6 (7:5), 5:7, 6:4.

Čtyřhra - 2. kolo:

Mihalíková, Nichollsová (SR/Brit.) - Krejčíková, Siniaková (ČR) 6:4, 2:6, 10:5.

Arabská série na CANAL+ Sport

Tenisová karavana se stěhuje na Blízký východ a fanoušci WTA mohou v únoru sledovat přímé přenosy z turnajů v Abú Zabí, Dauhá a Dubaji na CANAL+ Sport 2 a 3. Všechny pětistovky a tisícovky, všechny zápasy českých a slovenských tenistek v přímých přenosech.

