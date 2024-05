Plzeň jasně přehrála Boleslav, Teplice a Hradec se přiblížily pohárové Evropě

Fotbalisté Plzně porazili v prvním kole nadstavbové skupiny o titul ve Fortuna:Lize Mladou Boleslav 3:0. Ve skupině o pohárovou Evropu uspěly Teplice proti Liberci 2:0 a Hradec Králové proti Olomouci 3:1.

Plzeň v úvodním kole ligové nadstavby porazila ve skupině o titul Mladou Boleslav doma 3:0. Západočeši nakročili za pohodlným vítězstvím hned v úvodu brankami Cadua a Cheicka Souarého, po změně stran se prosadil Tomáš Chorý.

Západočeši v lize s Boleslaví podesáté za sebou neprohráli a na rozdíl od únorové remízy 1:1 s ní tentokrát body neztratili. Viktoria v nejvyšší soutěži popáté za sebou nenašla přemožitele a zopakovala vítězství 3:0 z posledního kola základní části nad Teplicemi. Plzeňští z třetího místa tabulky dál ztrácejí 10 bodů na druhou Slavii. Boleslav zvítězila v jediném z posledních pěti kol a zůstala na páté příčce se ztrátou bodu na čtvrtou Ostravu.

Plzeňští už před nadstavbou měli téměř jisté, že skončí třetí, neboť už nemohli klesnout na čtvrté místo a zároveň výrazně ztráceli na druhou Slavii. I tak trenér Západočechů Koubek, který před pár dny prodloužil ve Viktorii smlouvu, nasadil prakticky nejsilnější sestavu a jeho svěřenci od úvodu dominovali.

V 10. minutě Chorý na polovině hřiště vysunul do pravé strany Šulce, jenž předložil balon ve vápně Caduovi a ten střelou na vzdálenější tyč otevřel skóre. Brazilský krajní bek či záložník si připsal čtvrtý gól v ligové sezoně a jubilejní 20. branku v české nejvyšší soutěži.

Hned za dvě minuty domácí po podobné akci zvýšili. Po další Šulcově přihrávce z pravé strany nedůrazně odvrátil míč Kostka a druhý z plzeňských halfbeků Souaré z voleje poslal balon k tyči. Francouzská zimní posila Viktorie zaznamenala druhý gól v české lize.

Ve 29. minutě dostali domácí míč do sítě potřetí. Šulc ale na začátku akce přebíral míč v ofsajdu a 16. branku v sezoně nejvyšší soutěže, jíž by dotáhl lídra tabulky kanonýrů slávistu Jurečku, mu sudí po zásahu videorozhodčího odvolal. Poté Souarého střelu s námahou vytáhl na roh brankář Mikulec.

Středočeši moc nepřipomínali tým, který bojuje o evropské poháry. Jejich trenér Holoubek už do poločasu dvakrát střídal, a to samé provedl před startem druhého dějství.

Hosté po pauze na chvíli trochu přidali a favorita dvakrát podržel gólman Jedlička. Nejprve v 53. minutě vytáhl střelu Jawa a za chvíli vychytal i dalšího střídajícího hráče Vaníčka. Mezitím na druhé straně agilní Souaré v těžké pozici z voleje trefil horní část břevna.

V 62. minutě už Plzeň zvýšila na 3:0. Caduovu přihrávku z pravé strany umístil pohotově zblízka do sítě Chorý. Český reprezentant skóroval popáté z posledních tří soutěžních duelů a polepšil si na 11 gólů v ligové sezoně. Poté Souaré po "zasekávačce" minul odkrytou branku a neprosadil se ani hlavičkující Chorý.

Hostům zřejmě nebyl ve Štruncových sadech souzen ani gól. V 88. minutě totiž před Jedličkou selhal Král a vzápětí vypálil v další velké šanci nad Jawo. Neprosadil se ani v nastavení Hilál, jenž se na malém vápně ukopl.

Teplice vyhrály ve výborné atmosféře

Teplice v úvodním semifinálovém utkání ligové nadstavbové skupiny o Evropu porazily doma 2:0 Liberec. Skóre otevřel v 56. minutě desátým gólem v ročníku nejvyšší soutěže útočník Daniel Fila a pojistku přidal v nastavení při svém stém startu v lize střídající Filip Havelka. "Skláři" zdolali doma v nejvyšší soutěži severočeského rivala potřetí za sebou a neprohráli s ním ani třetí zápas v ligové sezoně.

Odveta pod Ještědem je na programu za týden. Vítěz se ve finále utká s postupujícím ze dvojzápasu Hradec Králové - Olomouc, úvodní zápas na východě Čech skončil 3:1. Nejlepší tým skupiny o Evropu čeká souboj s pátým celkem skupiny o titul, ve kterém si zahrají o účast v kvalifikaci Evropské konferenční ligy.

Zápas se hrál od samého úvodu ve slušném tempu a výborné atmosféře, chyběly mu jen gólové šance. Jedinou střelu mezi tři tyče zaznamenal ve čtvrté minutě liberecký Ghali, brankář Ludha ale neměl s jeho nedůrazným pokusem problémy.

Po změně stran vidělo bezmála pět tisíc diváků více gólových příležitostí. Ve 49. minutě Tupta napřáhl z kroku a táhlou střelou zpoza vápna trefil tyč Ludhovy brány. Vzápětí mohl udeřit na druhé straně nejlepší střelec domácích Fila, jehož prudkou hlavičku vytáhl Bačkovský na roh.

Útočník reprezentace do 21 let se dočkal jubilejní trefy v ligovém ročníku v 56. minutě. Po pohledné kombinaci ve středu hřiště si navedl míč na levačku a z 25 metrů napálil míč pod břevno. Host ze Slavie udělal radost i nejvyššímu vedení Pražanů včetně předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka a kouče Jindřicha Trpišovského, kteří dnes nechyběli na tribuně teplických Stínadel. Fila navázal na branky z obou předchozích vzájemných utkáních v této ligové sezoně.

Bleskovou odpověď měl na kopačce Kulenovič, o takřka jistý gól ho však připravil obětavým skluzem Trubač. V další velké šanci Tupta netrefil čistě míč a jeho slovenský krajan Ludha skryl skákavou střelu do rukavic.

V 72. minutě byl blízko vyrovnání znovu nejlepší liberecký střelec Kulenovič, který nedokázal před prázdnou bránou usměrnit střílený centr do sítě. Navíc se nestačil vyhnout tyči a po tvrdém nárazu musel být následně vystřídán. Liberec přesto zvyšoval tlak a v 85. minutě Chaluš dvakrát zakončil z malého vápna, Ludha si ale připsal dva vynikající zákroky.

Ve druhé minutě nastavení tak přišel trest po další výstavní trefě. Bývalý hráč Liberce Havelka šest minut po příchodu na hřiště zakroutil míč z rohu vápna ke vzdálenější tyči a zaznamenal čtvrtý gól v ligovém ročníku.

Teplice doma v lize zvítězily po třech zápasech, zároveň tam prohrály jediný z posledních 10 zápasů. Slovan naopak potvrdil, že se mu v aktuální ligové sezoně venku nedaří, na soupeřových hřištích naplno bodoval v 16 duelech pouze na konci března v Plzni.

Hradec otočil proti Olomouci

Hradec Králové v úvodním semifinálovém utkání ligové nadstavbové skupiny o Evropu porazil doma Olomouc 3:1 a vykročil za postupem do finále. Sigma vedla díky trefě Jáchyma Šípa. O branky vítězů se postarali Danielové Vašulín a Horák, vlastní gól si dal Juraj Chvátal. Odveta na Hané se hraje za týden. Postupující se ve finále utká s lepším z dvojice Teplice - Liberec (2:0).

"Votroci" byli vzhledem k výsledkům obou týmů v závěru základní části mírným favoritem, začátek však vyšel mnohem lépe Hanákům. Vodháněl se důrazně prokličkoval až před gólmana a jeho sólo zneškodnil Zadražil.

Hosté pak udeřili z nenápadné akce. Ventúra dlouhým pasem z půlky hřiště vysunul za obranu Šípa a záložník hlavou přeloboval zaskočeného gólmana. V ligové sezoně zaznamenal druhou trefu.

Domácí však ještě do přestávky předvedli velký obrat. Po rohovém kopu vypálil Petr Juliš a Chvátal si srazil míč do vlastní sítě. Velkou šanci zahodil zkušený Pilař, Východočechy to ale nemuselo mrzet.

Olomouc v závěru poločasu hned dvakrát pykala za lehkovážné ztráty míče. Nejprve Vašulín střelou zdálky nachytal brankáře Stoppena a připsal si šestý gól v ligové sezoně. A jen o dvě minuty poté hosté darovali balon Horákovi. Obránce nabídkou nepohrdl, po pěti měsících zase skóroval a posunul se na pět branek v ročníku nejvyšší soutěže.

Hostující kouč Saňák o přestávce reagoval dvojím střídáním, šance však dál přibývaly na straně domácích. Obránce Klíma hrající 150. ligový duel přestřelil, Julišova tečovaná střela orazítkovala tyč. Stoppena ohrozil také střídající Čmelík, po rohu pak mohl skórovat Kodeš. V nadějné pozici nedokázal včas zareagovat Spáčil.

Papírové předpoklady se tak naplnily. Zatímco Sigma vyhrála jediný z posledních sedmi ligových duelů, Východočeši z posledních 12 utkání podlehli pouze o gól Spartě a Slavii.

1. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o titul:

Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav 3:0 (2:0)

Branky: 10. Cadu, 12. Souaré, 62. Chorý. Rozhodčí: Petřík - Váňa, Pečenka - Starý (video). ŽK: Hranáč - Suchý. Diváci: 8103.

Sestavy:

Plzeň: Jedlička - Hranáč, Hejda, Jemelka (66. Dweh) - Cadu (78. Havel), Červ (66. Traoré), Kalvach, Souaré - Šulc (78. Jirka), Mosquera (61. Vydra) - Chorý. Trenér: Koubek.

M. Boleslav: Mikulec - Kostka, Suchý, Král, Fulnek (38. Kadlec) - Karafiát, Mareček (46. Žitný) - Solomon (38. Vaníček), Ladra (76. Pulkrab), Kušej (46. Jawo) - Hilál. Trenér: Holoubek.

Semifinále skupiny o Evropu, úvodní utkání:

FK Teplice - Slovan Liberec 2:0 (0:0)

Branky: 56. Fila, 90.+2 Havelka. Rozhodčí: Všetečka - Kubr, Ratajová - Berka (video). ŽK: Gning, Kričfaluši - Mikula, Doumbia. Diváci: 4954.

Sestavy:

Teplice: Ludha - Mareček, Knapík, Mičevič - Švanda (86. Radosta), Kričfaluši, Jukl, Labík - Trubač (86. Havelka) - Gning (67. Čerepkai), Fila. Trenér: Frťala.

Liberec: Bačkovský - Mikula, Chaluš, Purzitidis - Fukala, Prebsl, Tetour (60. Doumbia), Preisler (60. Višinský) - Ghali, Tupta (83. Rabušic) - Kulenovič (75. Horský). Trenér: Kozel.

FC Hradec Králové - Sigma Olomouc 3:1 (3:1)

Branky: 20. vlastní Chvátal, 42. Vašulín, 44. Horák - 13. Šíp. Rozhodčí: Radina - Kotík, Pochylý - Zelinka (video). ŽK: Harazim - Matys. Diváci: 6529.

Sestavy:

Hradec: Zadražil - Klíma, Kodeš, Spáčil - Harazim, Kučera, Dancák, Horák - P. Juliš (63. Čmelík), Pilař (82. Pudhorocký) - Vašulín (74. Koubek). Trenér: Horejš.

Olomouc: Stoppen - Chvátal, Pokorný, Matys, Uriča - Ventúra (46. Langer), Breite - Vodháněl (29. Zorvan), Pospíšil (46. Singhateh), Šíp (77. Muritala) - Zifčák. Trenér: Saňák.