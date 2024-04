Švancara: Sparta má komfortní náskok, ale byl bych opatrný. Trpišovský není vyčichlý

"Slávistický trenér Jindřich Trpišovský dosáhl na 192. vítězství v české lize, překonal Pavla Vrbu. Je to neskutečné číslo. Není to však jen jeho zásluha, Slavia v minulých letech hrála svoji soutěž a i teď bojuje o titul," říká bývalý útočník Petr Švancara v tradičním komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové Fortuna:Lize.

Máme za sebou základní část, oba uchazeči o titul vyhráli, Sparta v Olomouci, Slavia v Hradci.

Zatímco Sparta to zvládla přesvědčivě, Slavia si nakonec vítězství když ne zkomplikovala, tak znervóznila.

Navíc Sparta udržela čtyřbodový odstup, k tomu má další výhodu v případě rovnosti bodů na konci, protože skončila po základní části první. Pět bodů je komfortní náskok, aby si obhajobu uhlídala.

Bude to jenom o ní, nemusí se ohlížet na ostatní, má to ve svých nohou. Na startovní čáře před nadstavbou to tedy vypadá, že do ní jde Sparta v naprosté pohodě. Ale byl bych přece jen trošku opatrný.

Čekají ji soupeři, kteří momentálně nejsou v katastrofální formě, každý zápas bude těžký. Určitě hodně ukáže derby, může už i rozhodnout, navíc je tu můj proklamovaný "zloděj" Plzeň.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský dosáhl na 192. vítězství, čímž v české lize překonal Pavla Vrbu. Jde o rekord, je to neskutečné číslo. Není to však jen jeho zásluha, Slavia v minulých letech hrála svoji soutěž a i teď bojuje o titul.

Ani si nemyslím, že by už byl vyčichlý a přečtený, pořád má našemu fotbalu co dát. Pokud ve Slavii zůstane, dvoustovku překoná.

Vypíchl bych u něj, že když přišel do Slavie, nastavil požadavek, že bez zahraničních hráčů vybudovat silný tým nejde. Sám jsem proti tomu dost bojoval, uváděl jsem, jak průměrní legionáři zabírají našim talentům místo. Ale teď se ukazuje, že je to správný trend, stejnou cestou se ubírá Sparta i další kluby.

Rovněž zápasy ve skupině o záchranu budou hodně napínavé a zajímavé. Těším se na ně. Zlín se dostal porážkou na domácí půdě s Karvinou do obrovského problému.

Společně s remízou Baníku doma s Libercem to bylo pro mě největší překvapení. Očekával jsem, že Zlín utkání vyhraje a před nadstavbou se dostane do lepšího rozpoložení.

Teď hodně znervózní. Otázky se budou množit. Pozor - tahle sestava to nezvládla. Co s tím. A další. Přitom na jaře mužstvo pod koučem Bronislavem Červenkou nepředvádělo špatné výkony, mělo i výsledky.

Na poslední místo spadly České Budějovice, o výhru, která by je z něj posunula, přišly v závěru utkání po brankářově zaváhání. To se jim přihodilo už vícekrát, kdekdo by si řekl - smolaři, něco nekalého nad nimi visí.

Ale tak to bývá. Když hrajete o záchranu, všechno se proti vám otáčí. Sám jsem to zažil. Balony se odrazí k soupeři, trefíte tyč, dostanete hloupý gól. To není otázka nějakého prokletí, ale nervozity, která narůstá.

Obavy něco nepokazit - a pak se to stane. Prožívají to nejen Budějovice, ale i Karviná, už zmiňovaný Zlín, nakonec i Jablonec, který rovněž inkasoval po brankářově selhání.

Boj o záchranu je nesmírně těžký a psychicky vysilující, nelze počítat, že se k vám přikloní štěstí. Všechno si musíte vybojovat sami. Jde o to mít kluky, kteří to mají v hlavě dobře nastavené, vsadit na jejich charakter.

Protože se hrála všechna utkání v jednom čase, byl VAR přítomný jen na polovině. To je škoda. Do ligy přijdou další finance od nového generálního partnera, tak by měl být VAR použit nejen na všechna utkání první ligy, ale i v dalších soutěžích. V poháru, v ženské lize a dalších.

Jsem nadále jeho příznivcem, jen se musíme naučit s ním pracovat. Pořád hledáme kvalitní lidi, kteří by mu porozuměli a hlavně jejichž zásahy by prospívaly fotbalu. To se vždy neděje. Kolikrát se divíme, jak situaci vyhodnotili. VAR je dobrá pomůcka, jak odstranit křivdy, jen ho umět využít. Rozhodně ho však nerušit.