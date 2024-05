Postupová matematika: Češi se téměř jistě vyhnou Švédsku, Finové jsou na hraně

Program základních skupin na hokejovém mistrovství světa v Praze a Ostravě vrcholí, a tak se mohou naplno rozjet propočty a předpovědi, kdo projde do čtvrtfinále a na koho v zápase pravdy narazí. Češi už mají postup jistý a s největší pravděpodobností se vyhnou Švédsku.

Česká reprezentace si zajistila čtvrtfinále páteční výhrou 4:0 proti Rakousku a dnes večer se od ní čeká další zisk tří bodů proti outsiderovi z Velké Británie.

Pokud s ní Češi neztratí, tak i kdyby v posledním duelu ve skupině v úterý proti Kanadě vůbec nebodovali, stejně by s 15 body téměř jistě neskončili hůře než třetí.

Finové, aktuálně se sedmi body, by totiž museli porazit Kanadu, Dánsko i Švýcarsko, aby se před Čechy dostali. Navíc v takovém případě by tratili Kanaďané a Švýcaři a domácí výběr by mohl být v tabulce před nimi.

Situace je stále poměrně zamotaná hlavně díky tomu, že nejsilnější mužstva skupiny odehrají ještě čtyři utkání proti sobě navzájem.

Kanada proti Finsku dnes od 16:20, v neděli Švýcarsko s Kanadou a v úterý Češi proti Kanadě plus Finové proti Švýcarsku.

Nicméně platí, že pokud dnes Finové neporazí Kanadu alespoň za dva body a Češi v 60 minutách zdolají Brity, bude mít domácí tým již po dnešku minimálně třetí místo jisté.

To by s sebou přineslo pravděpodobnost hraničící s jistotou, že se Češi ve čtvrtfinále vyhnou Švédsku, které válcuje ostravskou skupinu a v pěti zápasech neztratilo jediný bod.

Severský tým nabitý hvězdami jako Erik Karlsson nebo Victor Hedman svou skupinu vyhraje nehledě na ostatní výsledky, pokud v pondělí porazí za tři body Francii. Na závěr pak hraje se Slováky.

O pořadí dalších postupujících z Ostravy v tuto chvíli těžko spekulovat. Nejblíže k druhému místu mají Američané, kteří jsou ve čtvrtfinále velkých turnajů velmi častým soupeřem českého týmu.

Dále to vypadá na postup Němců a Slováků, lotyšské šance klesly s úvodními ztrátami proti outsiderům. V posledních zápasech skupiny nastoupí Lotyši proti Slovensku a USA. Už nedělní utkání se Slováky bude pro ně zcela stěžejní.

To v Praze se po senzační porážce s Rakušany octli na hraně vyřazení zmiňovaní Finové. Postupovou hru mají pořád ve svých rukách, ale už dnes by se jim pořádně hodil bodový zisk s Kanadou.

V pondělí se dají očekávat tři finské body proti Dánsku, jenže pokud v zápasech s Kanadou a Švýcarskem (úterý) nezíská reprezentace Suomi ani bod, mohli by ji přeskočit Rakušané.

Ty by v takovém případě k prvnímu postupu do čtvrtfinále MS v historii posunulo šest bodů ze zápasů s Nory a Brity. To není nic nemožného, na druhou stranu momentálně nemá Rakousko jistou ještě ani záchranu.

Otazníků zbývá pořád dost, pro úplnost dodejme základní kritéria, která na MS rozhodují o pořadí ve skupině v případě bodové rovnosti mezi dvěma nebo více mužstvy.

1) Body ze vzájemných utkání. 2) Skóre (respektive brankový rozdíl) ze vzájemných utkání. 3) Počet vstřelených gólů ve vzájemných utkáních.