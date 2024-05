Pilaře motivují Hujerovi v hledišti, synovi by v zahraničním dobrodružství nebránil

Kariéru fotbalistky Václava Pilaře výrazně ovlivnilo zraněné koleno. "Možná to ze mě udělalo silnějšího člověka, ale přišel jsem tím o svoji nejlepší formu," říká ligový hráč Hradce Králové a bývalý reprezentant v podcastu, který připravuje projekt Bez frází ve spolupráci s Aktuálně.cz.

Život sportovce je podle rodáka z Chlumce nad Cidlinou plný otázek. "Každý týden mi jde o Hradec a o to, abychom se dostali do klidných ligových vod. Ale jsem maximalista a chtěl bych ještě výš."

Celé Pilařovo okolí žije fotbalem. "Někdy mi na zápas přijde z rodiny i 35 lidí, úplní Hujerovi. Cítím jejich velkou podporu, i proto chci hrát fotbal co nejdéle," vysvětlil.

Oba synové už válí na hřišti a táta se jim coby ligový mistr snaží v tréninku i mimo něj co nejvíc pomoc.

"Devítiletý kluk taky hraje fotbal, takže doma se už řeší, jak by měl trénovat, jak by měl jíst a podobně. K fotbalu jsem už přivedl i toho tříletého, takže se snažím být s nimi na jejich tréninku," vysvětlil.

Ale trenéřinu má u Pilařů v kompetenci spíš manželka. "Dokonce přemýšlí o tom, že si udělá trenérskou licenci, aby mohl trénovat děti."

Zatímco tehdy třináctiletý Pilař z malého východočeského klubu SK Převýšov odmítl nabídku mládežnické akademie Paris St. Germain, svého syna by ve stejné situaci na zahraniční zkušenou poslal.

"Dnes je jiná doba. My jsme tenkrát vůbec nevěděli, co zahraničí je. Byli jsme venku jen na nějakých turnajích, ale dneska je brána do Evropy otevřená. Kdybychom viděli, že má talent, obětovali bychom takové šanci vše. A klidně bych tam s klukem jel," přemítá hráč hradeckých "Votroků".

Po hostování v Plzni v létě 2012 zamířil do bundesligového Wolfsburgu. Vybral si ho velmi přísný kouč Felix Magath, který byl známý doslova koňskými tréninkovými dávkami.

Jenže ty na hráči známém pod přezdívkou "Pilka" zanechaly zdravotní následky. Přetrhl si přední zkřížený vaz, který mu spravila až plastika. S kolenem se od té doby potýká neustále.

"Možná to ze mě udělalo silnějšího člověka a měl jsem větší vůli. Jenže ve výsledku těch zranění bylo moc a byl jsem bez fotbalu třeba rok, rok a půl. Člověk pak může být silný jak chce, jenže jsem tím přišel o svoji nejlepší formu," připomněl hráč,

Jeden z vrcholů kariéry Pilař zažil na Euru 2012, kde byl spolu s Petrem Jiráčkem jedinými úspěšnými střelci v dresu České republiky.

"Byl jsem tehdy mladej kluk, který neustále vzhlížel ke starším a učil jsem se od nich. Strašně mi pomohly přípravné zápasy před Eurem. Povedlo se mi barážové utkání, ale pořád jsem se učil. Když jsem viděl hráče, jako je Rosický, okamžitě jsem věděl, kam se chci dostat. Líbilo se mi, jak u fotbalu přemýšlí," zavzpomínal 22násobný český reprezentant.

Tak jako jiné manželky potěší exotická dovolená, Pilařovu choť nejvíc nadchne návštěva svatostánku španělského velkoklubu Real Madrid. Rodina tak nemohla vynechat prohlídku přestavěného Santiaga Bernabéu.

"Doma Realu fandíme všichni. Když hraje Bílý balet, tak se celá rodina sejdeme u televize a koukáme. Mladej už chce znovu na Real, bude mít teď narozeniny, tak si přeje tam zase jet. Už vybírá od babiček peníze, aby si tam mohl koupit dres," dodal se smíchem Pilař.