Pardubice porazily Zlín a poslaly ho ke dnu. Budějovice udeřily v nastaveném čase

Fotbalisté Českých Budějovic opustili poslední příčku tabulky. V prvním kole skupiny o záchranu porazili Bohemians díky brance v nastaveném čase 2:1. Na příčku garantující druholigovou příslušnost padl Zlín, jenž nestačil na Pardubice (0:2). Ve třetím zápase Jablonec porazil Karvinou 3:2.

Fotbalisté Pardubic porazili doma v úvodním kole ligové nadstavby ve skupině o záchranu Zlín 2:0. Východočeši rozhodli o důležitém triumfu v boji o udržení po změně stran, kdy se trefili Marek Icha a střídající Ladislav Krobot.

Svěřenci trenéra Radoslava Kováče vyhráli po čtyřech kolech a na 13. příčce tabulky mají čtyřbodový náskok na první barážovou pozici. "Ševci" podruhé za sebou neuspěli, zvítězili v jediném z posledních 10 utkání nejvyšší soutěže a při bodové rovnosti s Karvinou klesli na poslední místo, které jako jediné znamená přímý sestup.

"Jsme moc rádi, že jsme to zvládli, byl to strašně moc důležitý zápas. Vyhráli jsme doma teprve potřetí v (ligové) sezoně, čekali jsme na to dlouho. Jsme šťastní, že to dopadlo. Zápas byl strašně moc nervózní, čekali jsme to. Bylo to o prvním gólu, nakonec jsme ho vstřelili ze standardky," řekl Kováč na tiskové konferenci.

První šanci si v 11. minutě vypracovaly Pardubice. Daněk přihrál za obranu Patrákovi, jenže ten zakončil vedle. Zlínští se k ohrožení domácí branky dostali až v 26. minutě, Holíkovu střelu ale Kinský bez problémů zastavil. Největší příležitost úvodního dějství se zrodila ve 33. minutě, kdy gólman Dostál nedosáhl na Surzynův centr a Daněk v nelehké pozici hlavičkou těsně minul zlínskou branku.

Východočechům se povedl vstup do druhé půle a po necelých dvou minutách otevřeli skóre. Daňkův centr z rohu se odrazil k Ichovi, který povedeným zakončením ze vzduchu k tyči nedal Dostálovi šanci.

V ligové sezoně se trefil potřetí. "Když jsem viděl, jak balon letí, udělal jsem si dva kroky dozadu a naštěstí se to ke mně odrazilo. Nemusel jsem tolik přemýšlet nad zakončením a naštěstí jsem to trefil," pochvaloval si Icha.

Zlínští se ocitli blízko srovnání v 58. minutě. Do Cedidlova centru ze strany se hlavou opřel Janetzký, ale Kinský jeho pokus zneškodnil a před dotírajícím Schánělcem míč včas schoval do rukavic.

Na opačné straně Hlavatý zkusil překonat Dostála z přímého kopu, jenže zlínský gólman se nedal nachytat. V 70. minutě střídající González minul pardubickou branku. Krátce poté zase jiný příchozí hráč z hostující lavičky Ikugar nezamířil z hranice malého vápna mezi tři tyče.

"Vytvořili jsme si pár zajímavých momentů, z nichž jsme mohli srovnat. Bohužel jsme asi něco urazili, protože se to neotočí k nám. Buď to jde vedle, trefíme gólmana, nebo nejsme tak důrazní, agresivní," uvedl zlínský trenér Bronislav Červenka.

V 85. minutě přidali domácí pojistku. Didiba nedosáhl na míč a Pardubice se dostaly do přečíslení, které Sychra vyřešil přihrávkou na Krobota, jemuž stačilo trefit odkrytou branku. Čtvrtého gólu v ročníku nejvyšší soutěže se dočkal pět minut po příchodu na trávník. Východočeši vstřelili 31. branku v ligové sezoně a už nemají nejhorší útok soutěže.

"Ševci" ještě málem zápas zdramatizovali. Ikugar po Ortizově chybě překonal Kinského, balon však na poslední chvíli odvrátil před brankovou čarou dobíhající Icha. "Doufal jsem, že to Ikugar nedá nějak prudce. Trochu jsem počítal s tím, že by to mohlo propadnout. Věděl jsem, že to budu mít a šel jsem tam. Byl to nával adrenalinu," podotkl Icha.

Pardubice doma v lize zvítězily teprve ve druhém z posledních 13 duelů a s 14 z celkových 31 bodů jsou tam nadále nejhorším týmem v sezoně. Před vlastními diváky zdolaly Zlín v nejvyšší soutěži po dvou porážkách a odskočily mu na šest bodů. "Ševci" venku v lize zvítězili v jediném z posledních 17 zápasů a získali tam jen sedm z celkových 25 bodů v ročníku.

"Je to (psychicky) náročné. Dnes jsem byl klidný, ale dva dny předtím se mi o tom i zdálo, abychom to zvládli. Člověk ale musí zůstat klidný, hlavně před hráči to nesmí dát najevo. Je to strašně moc o hlavě," prohlásil Kováč.

Rozhodl premiérový gól

Jablonec porazil Karvinou po obratu v závěru 3:2. O výhře domácích rozhodl v šesté minutě nastavení premiérovým gólem v nejvyšší soutěži střídající Matěj Náprstek. Slezané v utkání dvakrát vedli díky vlastní brance Haidersona Hurtada a po přímém kopu Jiřího Fleišmana, ale v první půli srovnal Vachtang Čanturišvili a v 89. minutě střídající Jakub Martinec.

Jablonec díky prvnímu vítězství po šesti kolech odskočil barážovým příčkám na rozdíl šesti bodů. Karviné patří v tabulce předposlední 15. místo, od posledního Zlína ji dělí pouze lepší skóre a vyšší postavení po základní části. Na 13. pozici, která jako první znamená záchranu, ztrácí slezský nováček nejvyšší soutěže šest bodů.

"Musím mužstvo pochválit, že se nesložilo. Jsou to pro nás strašně důležité tři body. Dál to bude o psychice. Máme nějaký bodový polštář, je to o hlavě. Na záchranu by mělo stačit 35 bodů," citoval klubový web z tiskové konference trenéra Jablonce Radoslava Látala.

Za Jablonec poprvé v ligové sezoně nastoupil brankář Fendrich, jenž nahradil "vykartovanou" jedničku Hanuše. V 25. minutě se blýskl rychlým výběhem, kterým zlikvidoval sólo Regáliho. Deset minut nato už však Karviná vedla, po rohu si srazil míč od vlastní branky Hurtado.

Radost hostům dlouho nevydržela. Jablonečtí prakticky z rozehrání poslali míč dopředu, Polidar ve vápně našel zpětnou přihrávkou dobíhajícího Čanturišviliho a ten z voleje srovnal. Karviná navíc vzápětí kvůli zranění přišla o gólmana Holce, jehož nahradil Ciupa.

"Byl to vyrovnaný zápas, kombinačně jsme na tom byli stejně jako Jablonec. Z jedné standardky jsme dali gól. Ale mrzí mě, že hned inkasujeme, přestože víme, jak to Jablonec zahrává," řekl karvinský asistent trenéra Marek Bielan.

Hosté si vzali vedení zpět v 60. minutě, kdy Fleišman přímým kopem z pravé strany vápna a navíc z úhlu zaskočil Fendricha. Karvinský obránce v nejvyšší soutěži skóroval poprvé od loňského března a dlouho to vypadalo, že si připíše i vítěznou branku.

Jenže Jablonec v "infarktovém" závěru skóre otočil. V 89. minutě se po přímém kopu z levé strany prosadil Martinec a v šesté minutě nastavení rozhodl po rohu také hlavou další střídající hráč Náprstek. Dvacetiletý útočník si v osmém ligovém utkání připsal premiérový gól. Jablonečtí i v devátém domácím duelu nejvyšší soutěže s Karvinou bodovali.

"Teď se nám to otočilo. Fotbal je v tomhle krásný, minule nám sebral, dnes nám dal," připomněl Látal poslední kolo základní části, ve kterém Severočeši přišli o výhru nad Mladou Boleslaví v nastavení.

Pálil rakouský bek

České Budějovice porazili Bohemians 1905 2:1. Oba góly domácích vstřelil rakouský obránce Vincent Trummer, který si připsal premiérové branky v české nejvyšší soutěži. Nejprve v 26. minutě otevřel skóre a poté v poslední z pěti nastavených minut rozhodl. Za Pražany se před přestávkou trefil z penalty Jan Kovařík.

Českobudějovičtí v lize s Bohemians pošesté za sebou neprohráli, z toho popáté zvítězili. Dynamo protáhlo sérii bez porážky na pět kol a z posledního místa tabulky poskočilo na 14. pozici s náskokem dvou bodů na Karvinou a Zlín. "Klokani" vyhráli v jediném z minulých pěti ligových duelů a zůstali jedenáctí. Na první barážovou příčku mají k dobru osm bodů.

Nevýrazné výkony brankářů Dynama z posledních zápasů přinesly změny v realizačním týmu, novým trenérem gólmanů se stal Pavel Kučera, jenž nahradil Zdeňka Křížka. V brance domácích opět nastoupil Šípoš, po jehož chybách ztratili Jihočeši remízami 2:2 body v minulých kolech v Teplicích a doma se Slováckem.

"Nebylo to proto, že by Zdeněk odváděl špatnou práci, ale potřebovali jsme klukům dát nový impuls. Proto jsme sem vzali Pavla, který je zkušený a zároveň rázný," uvedl na tiskové konferenci českobudějovický trenér Jiří Lerch.

Oboustranně opatrný úvod utkání utnul až ve 26. minutě domácí Trummer. Defenziva Bohemians před ním couvala, rakouský bek si tak navedl míč a v pokutovém území po zemi vystřelil. Přízemním pokusem k zadní tyči překonal brankáře Soukupa a oslavil premiérový gól v české nejvyšší soutěži.

Bohemians si sice v první půli stejně jako domácí nevypracovali příliš příležitostí, ale jedna jejich akce vedla k vyrovnání. Centr hostujícího Berana trefil v pokutovém území ruku Alliho a z nařízené penalty se v 38. minutě prosadil Kovařík. Šípoš si na míč sáhl, ale neudržel jej.

Ve druhém dějství Bohemians vyčkávali a snažili se být nebezpeční z rychlých protiútoků. Hlavičkou zahrozil střídající Puškáč, Šípoš ale zasáhl. Jihočeši se hned dvakrát dožadovali penalty, rozhodčí Berka však po centru Alliho a ani po zákroku na Ondráška pokutový kop nenařídil.

V 77. minutě si pak hosté málem vstřelili vlastní gól, míč se od Vondry odrazil jen těsně vedle tyče. Následně brankář Soukup chytil centr, zacouval za čáru, ale podle sudích ještě udržel míč na hřišti. Domácí stupňovali tlak a v závěru nastavení rozhodli. Trummer dostal od defenzivy Bohemians opět trochu více prostoru a tentokrát levou nohou zpoza vápna k tyči skóroval.

Dynamo z posledních tří domácích zápasů vybojovalo sedm bodů. "Emoce v závěru po vítěznému gólu byly obrovské a neskutečné. Ale stále opakuji, že ještě není konec a čekají nás čtyři těžké zápasy," řekl Lerch. "Musím říct, že jsme dnešní utkání ztratili naší naivitou, měli jsme to dohrát úplně jinak," uvedl trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

FK Pardubice - FC Zlín 2:0 (0:0)

Branky: 47. Icha, 85. Krobot. Rozhodčí: D. Černý - Podaný, Pospíšil - Všetečka (video). ŽK: P. Černý - Černín, Fantiš, González. Diváci: 2608.

Pardubice: Kinský - Icha, Halinský, Ortiz, Surzyn - Daněk (69. Sychra), Kissiedou (69. Tischler), Vacek (74. Donát), Hlavatý - Patrák (80. Krobot), Zlatohlávek (46. P. Černý). Trenér: Kováč.

FK Jablonec - MFK Karviná 3:2 (1:1)

Branky: 37. Čanturišvili, 89. Martinec, 90.+6 Náprstek - 36. vlastní Hurtado, 60. Fleišman. Rozhodčí: Machálek - Antoníček, Žurovec - Kocourek (video). ŽK: Polidar, Tekijaški, Hurtado, F. Souček - Svozil, Vlk (trenér). Diváci: 1843.

Jablonec: Fendrich - F. Souček, Tekijaški, Hurtado (79. Houska) - Čanturišvili, Hollý (74. Alégué), Hübschman (74. Náprstek), Černák - Polidar, Pleštil (46. Martinec) - Drchal (58. Nebyla). Trenér: Látal.

Karviná: Holec (41. Ciupa) - Bergqvist, Svozil, Fleišman - Mikuš (79. Raspopovič), Moses, Boháč, Ražnatovič (84. Čurma) - Budínský (78. Čavoš), Ezeh - Regáli (79. Doležal). Trenér: Vlk.

Zlín: Dostál - Cedidla, Černín, Didiba, Bartošák (80. Načkebija) - Bužek, Janetzký (71. Tkáč) - Holík (71. Vukadinovič), Slončík (46. González), Fantiš - Schánělec (61. Ikugar). Trenér: Červenka.

Dynamo České Budějovice - Bohemians Praha 1905 2:1 (1:1)

Branky: 26. a 90.+5 Trummer - 38. Kovařík z pen. Rozhodčí: Berka - Machač, Leška - Pechanec (video). ŽK: Ondrášek, Lerch (trenér) - Matoušek, A. Kadlec, Kovařík, Kozák. Diváci: 4286.

Č. Budějovice: Šípoš - Lazič (90.+5 Havel), Poulolo, Králik, Trummer - Čermák, Suchan, Hellebrand - Tranziska (73. Šigut), Alli - Ondrášek. Trenér: Lerch.

Bohemians: Soukup - A. Kadlec (81. Hrubý), Křapka, Vondra - Dostál, Hůlka, Beran, Shejbal (60. Puškáč) - Matoušek (60. Kozák), Kovařík - Ristovski (81. Jánoš). Trenér: Veselý.

FINÁLE FORTUNA:LIGY - 1. kolo nadstavby, skupina o záchranu:

České Budějovice - Bohemians 1905 2:1 (1:1), Jablonec nad Nisou - Karviná 3:2 (1:1), Pardubice - Zlín 2:0 (0:0).