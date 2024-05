Dobrá zpráva pro Slavii. Výsledek v italské lize ji poslal do 3. předkola Ligy mistrů

Atalanta Bergamo vyhrála v předposledním kole italské fotbalové ligy v Lecce 2:0 a definitivně si po dvou letech znovu zajistila účast v Lize mistrů. Zároveň pomohla pražské Slavii do 3. předkola elitní soutěže.

Atalanta si připsala pátou výhru v řadě, šestému AS Řím odskočila na šest bodů a má s ním lepší vzájemnou bilanci.

Před středečním finále Evropské ligy proti Bayeru Leverkusen je už jisté, že jeho vítěz si zajistí účast v Lize mistrů i v domácí lize.

To posune Slavii do 3. předkola elitní soutěže, protože má z týmů, které se kvalifikovaly do druhého předkola, nejlepší koeficient.

Trenér Atalanty Gasperini kvůli trestu za žluté karty sledoval zápas jen z tribuny a ve druhém poločase viděl góly svého týmu, o které se postarali De Ketelaere a Scamacca.

Belgičan se v lize v této sezoně trefil podesáté, italský útočník má ještě o jeden zápis více.

Italská fotbalová liga - 37. kolo:

Lecce - Bergamo 0:2 (48. De Ketelaere, 53. Scamacca).