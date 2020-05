Zlej Kája v akci. Už má kameru a vylepšil připojení, ale neuvidí, jak se tváří soupeř

Šipkař Karel Sedláček si poprvé vyzkouší hru proti soupeřům online. První český hráč s kartou na elitním světovém okruhu se narychlo dostal do turnaje v rámci PDC Unibet Home Tour a začne už dnes.

Hráč s přezdívkou Zlej Kája se ve skupině o jedno postupové místo střetne s Belgičanem Dimitrim van den Berghem, se Skotem Williamem Borlandem a s předloňským mistrem světa organizace PDC Robem Crossem z Anglie.

"Můj první online turnaj a hned takhle těžká skupina se třemi špičkovými hráči. Bude strašně těžké postoupit, ale stát se může všechno," řekl Sedláček v tiskové zprávě.

Jednačtyřicetiletý rodák z Náchoda se dříve do online soutěží nehlásil kvůli horšímu připojení, neměl ani kameru, který by jeho výkony přenášela. Nyní už si online poprvé zkusí.

"Je zvláštní, že uvidím jen terč soupeře. Neuvidím, jak je nervózní, co se mu odehrává v obličeji, jestli je naštvaný, nebo ne. Jsem navíc zvědav, jestli mi taková situace s nečekaným startem psychicky pomůže, nebo uškodí," řekl.

O své účasti dozvěděl den před turnajem. Zaskočil za Nizozemce Derka Telnekese, který se s z rodinných důvodů odhlásil. Hrát bude poprvé po dvou měsících.

Sedláček si na začátku roku vybojoval účast na sérii PDC v kvalifikaci. Kvůli šíření nemoci covid-19 je ale sezona přerušena. "Je to smutný, přistřihlo mi to křidélka. Budeme rádi, když do konce roku odehrajeme aspoň bez diváků nějaký velký turnaj. Velké televizní turnaje s diváky už letos totiž neproběhnou," uvedl Sedláček.

Online soutěž se hraje už nějakou dobu i v Česku. Sedláček ale kvůli smlouvě v PDC domácí seriál Tipsport Premier League hrát nesmí.