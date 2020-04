Šipky z pokojíčku. Rodina fandí o patro níž a sázkaři posílají tikety, popisuje lídr

Česká šipková Premier League, aktuálně jediná sportovní zábava, kterou je možné sledovat na českých sportovních kanálech živě. Po třech kolech kraluje nově vzniklé soutěži 18letý talent Adam Gawlas, jenž má při zápasech v zádech podporu celého domu.

Pandemie koronaviru paralyzovala sport téměř ve všech zemích světa, elitní čeští šipkaři však mohou díky nápadu Pavla Kordy měřit síly nadále. Promotér a propagátor šipek nastartoval na začátku dubna Českou šipkovou Premier League, obdobu prestižní soutěže ve Velké Británii.

Nejlepší český hráč a první tuzemský šipkař, který získal hráčskou kartu organizace PDC (Professional Darts Corporation), Karel Sedláček, v lize nehraje, neboť mu to členství v PDC nedovoluje, ale úřadující vicemistr světa do 18 a do 23 let Adam Gawlas v soutěži nechybí.

Po třech kolech ji s třemi výhrami vede. "Už jsem si doma našel svůj systém a tempo. Zpočátku jsem byl nervózní, ale teď už to zvládám lépe. Jsem rád, že můžeme hrát proti sobě, je to navíc hezká příležitost, jak náš sport zpropagovat," tvrdí mladý šipkař.

Se šipkami začal teprve na konci roku 2018 a během několika měsíců se dostal mezi světovou špičku své věkové kategorie. Nejdříve šokoval cestou až do finále mistrovství světa do 23 let, v němž podlehl Luku Humphriesovi, a stříbrný skončil také v hodnocení MS do 18 let.

Zahrál si na slavných adresách v Mineheadu a v londýnské Ally Pally, teď ve svém pokojíčku jen nainstaloval kameru před terč a na dálku soupeří s ostatními. Jako rozhodčí řídí zápasy zmiňovaný Korda.

"Má všechno zařízené a naplánované. Máme časový harmonogram, kdy se kdo má připojit, vyzkoušet spojení. Pavel si s tím dal práci a vypadá to pěkně," oceňuje Gawlas. V první fázi ligy se šipkaři utkávají systémem každý s každým, načež se jejich počet zredukuje z deseti na osm.

Osm hráčů bude v květnu pokračovat dalšími sedmi koly navzájem proti sobě. Do finálového dne, ve čtvrtek 28. května, projde nejlepší čtyřka.

Premier League má i dobročinný rozměr, neboť za každou hozenou hodnotu 180 bodů věnuje 500 korun na nákup zdravotních pomůcek v boji proti koronaviru. Gawlas už několik "stoosmdesátek" hodil a v rodinném domě, kde žije, to mělo hlasitou odezvu.

Z obýváku o patro níže, kde rodina při zápasech fandí, se ozval hluk, babička radostí bouchala do stolu. "Babička je strašně velká fanynka, hodně to prožívá i teta," usmívá se ryšavý šipkař. "Když dohraju, máme pak takové shromáždění a všichni jsou za výhru šťastní," doplňuje.

"Měl jsem strach, aby mi do pokoje při zápase neběhala malá sestra, ale je to vyřešené. Ostatní to hlídají, já jsem už hodinu před začátkem v pokoji, pak se rozházím a jdu na to," popisuje hráč z Návsí u Jablunkova.

Další úsměvné situace vznikají i při samotném přenosu zápasu, kdy jsou slyšet emotivní projevy hráčů po odhodu, ať už pozitivní, nebo negativní. Gawlasovi se zase při posledním utkání proti Michalu Šmejdovi stalo, že hodnotu svých tří šipek jednou špatně napočítal.

"Hlásil jsem 95, ale bylo to 96. Někdy se mi ostatní smějí, že jsem se naučil dříve hrát než počítat," říká s odkazem na svůj raketový vzestup. Chybu viděl a opravil rozhodčí Korda, který dostává od hráče hlášení o skóre, potvrdí příjem a posléze vyzve k hodu druhého šipkaře.

Premier League vysílá živě Nova Sport 2 a divák má možnost vidět na rozpůlené obrazovce terče obou hráčů. Před zápasem i po něm se oba hráči sami ukážou před kamerou, pozdraví a prohodí pár slov.

Vedle pozornosti fanoušků a kamarádů, kteří hráčům píší, přitahuje nová soutěž také sázkaře, jejichž výběr v kurzové nabídce je aktuálně velmi omezený. "Píšou mi kamarádi, ale zároveň mi někteří lidé posílají na Facebooku své tikety," prozrazuje Gawlas.

"Někdy je to i méně příjemné. Holka odněkud ze zahraničí mi psala, ať prohraju, jinak že skončí na ulici. Člověk ví, že je to asi falešný účet, ale připadá mi to zvláštní," hodnotí student střední průmyslové školy.

"Kdyby někdo vsadil více peněz, než je obvyklé, hned by se řešila možná spojitost s hráči, je to zabezpečené. A Pavel Korda nám věří, že my sami nebudeme sázet na toho druhého a úmyslně prohrávat," dodává Gawlas.

Rád by jako první v lize předvedl dokonalou devítihodovou hru, kdy šipkař nahází 501 bodů v jednom legu devíti přesnými šipkami. "Už se mi to v tréninku několikrát povedlo, ale v přímém přenosu by byl ten pocit samozřejmě mnohem lepší," přemítá s úsměvem mladík.

Premier League bere po svém prvním mimořádně úspěšném ročníku u šipkového sportu jako příležitost se doma ještě více zviditelnit. "Sportů, na které se dá dívat, teď mnoho není. Třeba to lidi začne bavit a začnou šipky hrát nebo se někdo z nás zalíbí sponzorovi," doufá Gawlas.

Ve čtvrtém kole narazí ve středu z první pozice na šestého Vítězslava Sedláka. Jejich utkání bude středeční program uzavírat, první zápas odstartuje na Nova Sport 2 ve 20 hodin.