Nemyslitelný úspěch. "Zlej Kája" posunul české šipky mezi světovou elitu

Šipkový sport prožívá v Česku nevídaný průlom. Úspěchy Adama Gawlase, který hrál vloni dvě finále mistrovství světa kategorií do 23 a 18 let, přiživil v sobotu Karel Sedláček. Opanoval kvalifikační turnaj v Německu a odemkl vrata od vysněných šipkových akcí.

40letý Sedláček získal na turnaji Q School v německém Hildesheimu kartu PDC (Professional Darts Corporation), která ho opravňuje ke startům na prestižních a štědře dotovaných podnicích s nejlepšími hráči světa. Podařilo se mu to jako prvnímu českému šipkaři v historii.

"Proto jde rozhodně o největší úspěch českých šipek. Adam Gawlas sice hrál dvě finále mládežnických šampionátů, ale tohle beru opravdu jako průlom. Je to vstup českých šipek mezi velkou elitu," přibližuje český promotér a propagátor šipek Pavel Korda.

Kartu PDC drží 128 hráčů, na vícedenních turnajích Q School se celkem 330 šipkařů pralo pouze o 11 místenek. Slavit mohli čtyři vítězové a sedm nejlepších hráčů z turnajového žebříčku. Sedláček vyhrál turnaj v sobotu, na samotný vrchol pavouka dokráčel díky devíti výhrám v řadě.

S posledním úspěšným hodem do pole double 20 přišla obrovská úleva a při bezprostředním rozhovoru u terče Sedláček marně zadržoval smích. "Když si ráno před turnajem řeknete, že chcete vyhrát, a odpoledne to opravdu dokážete, je to úžasný pocit, euforie," popisuje zpětně.

"Hrát tři dny po sobě na takovém turnaji je hrozně náročné, každý zápas je psychicky vypjatý. Pak to ze mě spadlo a vítězné pocity jsem si užil," pokračuje Sedláček, který si koncem roku 2018 zahrál na MS ve slavném Alexandra Palace, ale úspěch na Q School staví výše.

Sedláček: Jsem schopný porazit každého

Jemu i celým českým šipkám se otevírají velké možnosti, jak sport s ohromnou tradicí zejména na Britských ostrovech nebo v Nizozemsku ještě více zpopularizovat doma.

Takhle Sedláček uzavřel sobotní turnaj a sděloval dojmy v rozhovoru:

2:22 Triumf Karla Sedláčka na turnaji Q School a následný rozhovor s ním. | Video: Youtube 433 Darts

Sedláček se díky kartě může účastnit turnajů britského seriálu Players Championship, kvalifikací 13 turnajů European Tour (v říjnu se bude hrát také v Praze) nebo březnového UK Open, kterému se přezdívá "FA Cup šipek". Díky zápasům na nejblyštivější scéně by měl Sedláček stoupat světovým žebříčkem, momentálně mu patří 152. příčka.

"Karta PDC platí Karlovi na dva roky. Potřebuje být do 64. místa, aby ji udržel i nadále. Jak ho znám, udělá pro to maximum a jsem přesvědčený, že to dokáže," tvrdí Korda, bývalý dlouholetý místopředseda České šipkové organizace a Sedláčkův kamarád i pomocník.

Také šipkař z Červeného Kostelce věří v posun mezi nejlepších 64. "Když se budu potkávat s top hráči, jsem schopný svou úroveň ještě zvednout. Jsem schopný porazit každého, ale zase každý je schopný porazit mě. V PDC už jsou jen výborní hráči," usmívá se Sedláček.

Čas rozdělený mezi šipky, rodinu a práci

Sedláček pracuje jako provozní skladu a civilní zaměstnání nechce kvůli šipkám opustit úplně. Pokud se za dva roky nedokáže mezi špičkou prosadit, musel by pak začínat od nuly. "Dívám se na to reálně, nemusí to přinést kýžený efekt a mně pak bude skoro 43 let. Kdybych se neudržel, chci mít nějaká zadní vrátka," vysvětluje.

Profesionální turnaje jsou dotované v řádech desítek tisíc liber, největší podniky ještě mnohem více. Peter Wright získal za triumf na letošním MS půl milionu liber.

Ve firmě bude minimálně, její řízení povede spíš na dálku. "Maximální čas chci věnovat šipkám a vedle nich samozřejmě rodině, mám manželku a dvě malé děti. Když budu v Česku, budu s nimi a chtěl bych je brát i do Velké Británie, pokud to bude možné," plánuje šipkař.

Sedláček je vděčný za velkou šanci, ale nehodlá objet sto procent akcí, plán si pečlivě sestavuje už teď. "S tím vítězstvím na Q School přišlo zatím více starostí. Když člověk procitne, není to taková pohádka. Teď řeším spoustu organizačních věcí," líčí holohlavý sympaťák.

Svého manažera má ve Velké Británii, ovšem určitý servis mu poskytne také Korda, mimo jiné organizátor pražského podniku European Tour nebo komentátor šipek na stanici Nova Sport. "Budu Karlovi k ruce, aby se mohl soustředit jen na šipky," ujišťuje.

Nemyslitelný posun českých šipek

Kordovi se podařilo přivést do Česka nejlepší světové šipkaře včetně Michaela van Gerwena či Wrighta a teď si libuje, že se mimořádně zvedá také úroveň domácích hráčů. "Jsem z toho nadšený. Máme teď hodně šikovných mladých kluků, do budoucna Karla určitě napodobí."

Junioři získali medaile na světovém i evropském šampionátu týmů, na turnaji Q School bojovalo vedle Sedláčka o kartu PDC ještě dalších 20 českých hráčů. "Kluci mají větší možnost než člověk ve 40 letech. Mohou být v Anglii, trénovat s nejlepšími a čekat na příležitost," míní Sedláček.

"Co se stalo za poslední dva tři roky, to bylo ještě před deseti lety zcela nemyslitelné. I díky Pavlu Kordovi se dějí velké věci, my šipkaři mu zase pomáháme výsledky, je to fantazie," neskrývá česká jednička nadšení.

"Šipky vzešly z hospody a na základní úrovni se tam vždycky budou hrát. To je naprosto v pořádku, tak to má být. Ale Karel si teď zahraje v halách před tisícovkami diváků," těší se Korda.

"Zlej musí být člověk na terči"

Mezi hvězdami první jakosti se tedy objeví muž s přezdívkou Zlej Kája, anglicky Evil Charlie, a pokusí se zapadnout mezi zavedené značky typu Snakebite, Mighty Mike, The Iceman či The Flying Scotsman.

"Zlej musí být člověk na terči, ale jinak si to budu užívat," směje se český šipkař. "Karel ze své podstaty je strašně hodný a milý chlap. Velmi si váží podpory fanoušků, zdůrazňuje to a bude se všem snažit vyjít vstříc, aby u nás šipky co nejvíce zviditelnil," doplňuje Korda.

V druhém únorovém víkendu čekají Sedláčka první vystoupení na půdě PDC. Sezona pro něj začne turnaji Players Championship 1, 2 v anglickém Barnsley. A další akce budou následovat v rychlém sledu.