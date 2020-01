Vzpoura florbalistů. Nevěřím práci trenéra a nechci plýtvat časem, popisuje obránce

Necelý rok před světovým šampionátem se český florbal zmítá v krizi značných rozměrů, přední reprezentanti v čele s kapitánem Matějem Jendrišákem odmítají hrát za národní mužstvo. Obránce Lukáš Veltšmíd tvrdí, že revolta se rozběhla kvůli finskému kouči Pettrimu Kettunenovi a jeho nevyhovujícímu systému.

Národní tým českých florbalistů čeká na přelomu ledna a února kvalifikační turnaj v Lotyšsku, na kterém si zahrají o místo na prosincovém mistrovství světa. Zápasy proti Lichtenštejnsku, Španělsku a Nizozemsku by měly být formalitou.

Ve druhé skupině hrají domácí Lotyši, Němci, Rakušané a Francouzi, přičemž na MS postoupí vítězové obou skupin a lepší z následného souboje mezi mužstvy na druhém místě. Přestože Češi vyrazí na turnaj značně oslabeni, očekávají se od nich jasná dvouciferná vítězství.

Větší problém je, že reprezentačních akcí během sezony není mnoho a hráčský protest zkraje roku, který končí světovým šampionátem, znamená velkou překážku v cestě za vytouženou medailí.

V kádru národního týmu chybí kapitán a jeden z nejlepších florbalistů na světě Jendrišák, velké opory Jiří Curney, Milan Tomašík, Patrik Suchánek, Daniel Šebek, Martin Tokoš a další stabilní reprezentanti Veltšmíd, Josef Rýpar, Ondřej Němeček nebo Milan Garčar. Kostra mužstva se rozpadla.

Proč? "Bohužel se neztotožňuju s trenérem a jeho prací. Nevěřím jí, ukázalo se mi, že nefunguje," vysvětluje obránce Veltšmíd, který jako první veřejně vystoupil s pravými důvody reprezentačního bojkotu.

Veltšmíd: Proti lži jsem se musel ohradit

Popudilo ho, když si přečetl vyjádření předsedy komise reprezentace Václava Culky, který uvedl, že někteří reprezentanti odmítli nominaci na turnaj v Lotyšsku kvůli lokalitě a (slabé) síle soupeřů. "To je naprostá lež, už jsem musel reagovat a něco na to říct," hájí se Veltšmíd.

Rodák z Ostravy nemá podepsanou reprezentační smlouvu, a proto mluví o momentální situaci bez obav z pokuty či jiného trestu. Kapitán Jendrišák požádal o rozvázání smlouvy na začátku ledna, ale zatím mu stále platí, a tak se minulý týden serveru Seznam Zprávy s omluvou odmítl vyjádřit, byť by to dle vlastních slov udělal moc rád.

"Nechci mluvit za ostatní kluky, ale myslím, že se svým pohledem na trenéra nejsem sám," tvrdí Veltšmíd, kterému pod Kettunenem chyběl pevný herní systém. "Na MS musíte spoléhat na automatismy, v každé situaci na hřišti vědět, kam posunout míček. To mi chybělo," popisuje.

Finský kouč převzal českou reprezentaci v březnu 2017 po Radimu Cepkovi. Skončil s ní čtvrtý na Světových hrách v Polsku a v prosinci roku 2018 také na domácím MS v Praze. Český florbal znovu odešel z MS bez medaile, jeho vedení ale i tak prodloužilo Kettunenovi smlouvu.

Trenér, který dovedl ke světovém titulu Finy v roce 2016, často hovořil o tom, že chce hráčům na hřišti dopřát větší volnost, že mu připadají příliš svázaní taktikou a pokyny. Veltšmíd tvrdí, že zatímco pod Cepkem každý věděl, co má na hřišti dělat, Kettunen florbalistům ordinoval, ať hrají "po buzarech (odraz od mantinelu, pozn. red.) nebo loby".

Když nevěříte, vracíte se znechucený

"Přitom zpočátku na Světových hrách to vypadalo slibně. Trenér přinesl agresivnější obranu a nový impuls. Teď nechci svalovat vinu na něj, na hřišti jsme my hráči, ale pokud nevěřím, že se někam můžeme posunout, je pro mě zbytečné objíždět reprezentační akce. Vracíte se znechucený, je to plýtvání volným časem," říká obránce švýcarského týmu Malans.

Na konci minulého roku skončili u národního týmu asistenti Pavel Brus a Milan Fridrich, spolupráce s Kettunenem neklapala. Namísto české dvojice přivedl Fin své krajany Akseliho Ahtiainena a Kara Kuussaariho. Také tento krok mohl některé hráče podnítit k odmítnutí reprezentace, nicméně Veltšmíd nejezdil na akce národního týmu už v sezoně 2019.

Od domácího MS se vymlouval na zranění. "Nebylo to ode mě správné," uznává s odstupem. "Pořád jsem věřil, že to bude vypadat lépe, ale po rozhovorech s klukama, kteří na akcích byli, jsem si řekl, že už to doopravdy nemá cenu," přidává účastník tří světových šampionátů.

Nemohli se hráči ozvat dříve? Podle Veltšmída tak učinili již po domácím MS a měli podporu bývalého šéfa reprezentační komise Davida Zlatníka. "Kopal za nás, ale nevím, co se stalo potom. Vedení si odhlasovalo, že Kettunen zůstává, a pan Zlatník složil funkci," líčí obránce.

Prezident Českého florbalu Filip Šuman ve středu nezvedal telefon, nicméně podle zpráv z minulého týdne bude výkonný výbor svazu momentální dusno kolem reprezentace řešit na zasedání v sobotu 25. ledna. Hlavními tématy budou nové složení realizačního týmu a nominace na kvalifikační turnaj v Lotyšsku.

Růžový florbal? Dále jen navenek

Ovšem pokud by měl český tým za necelých 11 měsíců odcestovat na MS do Helsinek bez výše jmenovaných hráčů, kteří nyní v kádru chybí, rovnal by se medailový cíl nejspíš sportovnímu sci-fi.

"Je to smutné, ale tak to prostě je. Ať klidně vezmou nové kluky, budu jim fandit a třeba jim styl hry bude sedět. Třeba udělají lepší výsledky," míní Veltšmíd. Sám dodává, že pokud by od jiného trenéra dostal pozvánku do národního týmu, neváhal by: "Vždy to pro mě byla čest a pocta."

Český florbal se dlouhodobě drží v nejlepší světové čtyřce za Švédskem, Finskem a Švýcarskem. Jenže konkurenti v poslední době spíše unikají. Češi získali stříbro na MS v roce 2004 a bronz v letech 2010 a 2014. Od té doby pevně zakořenili na bramborové příčce.

Vinou reprezentačního rozvratu potvrzuje český florbal pověst sportu, který se těší rostoucímu zájmu dětí, má propracovaný marketing a navenek líbivou image, ale na vrcholné úrovni mu to drhne.

Pokud u národního týmu zůstane Kettunen a bude pro nadcházející MS muset vybudovat zcela novou kostru mužstva, ukáže se minulá sezona jako naprosto ztracený rok.