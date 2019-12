58 minut perfektní hry nestačilo, mrzelo Rhynera. Před Finkami musí přijít restart

Švýcarský trenér českých florbalistek Sascha Rhyner byl blízko porážce své rodné země v semifinále mistrovství světa v Neuchatelu, ale nakonec se radovali jeho krajané na hřišti i v zaplněném hledišti. Domácí výběr otočil stav z 1:6 a slavil výhru 7:6 v prodloužení.

Ještě v 59. minutě vedly Češky 6:2, ale potom inkasovaly během 79 sekund čtyři branky při power play soupeřek. V 65. minutě pak rozhodla Michelle Wikiová. "Hrály v power play z jejich pravé strany na naši levou a dávaly střely z první. My jsme to neblokovali dobře. Poslední gól padl podle mého po šťastném odrazu," hodnotil ztrátu vedení Rhyner.

Na rozdíl od švýcarského týmu si nevzal v závěru oddechový čas. "Diskutovali jsme o tom. Kdybychom si ho vzali, tak bychom jim poskytli prostor, aby jejich nejlepší hráčky nabraly sílu. Mým cílem bylo, abychom jim ten prostor neposkytli," vysvětlil Rhyner.

"Na konci rozhodují malé detaily a my jsme nebyli dostatečně dobří. Když se Švýcarky přiblížily na rozdíl dvou gólů, začaly tomu věřit. Chtěli jsme, ať se holky uklidní. Chtěli jsme hrát jednoduše a podržet balónek. Byli jsme trochu netrpěliví. To jsme mohli udělat lépe. Vyhráváme jako tým a prohráváme jako tým," nechtěl hledat konkrétní chyby.

Litoval, že jeho tým ztratil zápas, v kterém odvedl kvalitní výkon. "Jsme rozhodně spokojení s tím, jak to celou dobu probíhalo. Bylo to 58 minut perfektní. Švýcarky v zápase moc nebyly, ale nestačilo to," prohlásil Rhyner a byli spolu s jeho asistentkou Brigittou Wegmannovou jedinými smutnými Švýcary v hale.

Věří, že se český tým i přes krutou porážku dobře připraví na nedělní zápas o bronz s Finskem. "Zítra musíme nastartovat hlavu i nohy. Teď se musíme podívat na Finky, hrají jiným stylem. Ale obecně chceme jít dopředu, útočit, dát góly a vyhrát," dodal Rhyner.