Volejbalisté podlehli Černé Hoře, ale dva získané sety jim zajistily osmifinále

Čeští volejbalisté vybojovali na mistrovství Evropy postup do osmifinále a vděčí za to zejména Janu Hadravovi, který v dnešním zápase s Černou Horou nasbíral nevídaných 39 bodů.

V přímém souboji o play off získali Češi potřebné dva sety, a byť nakonec prohráli 2:3, uhájili před černohorským týmem konečné čtvrté místo ve skupině D. V sobotu je čeká obhájce bronzu Srbsko.

Osmadvacetiletý univerzál Hadrava se postaral v klíčovém zápase pro oba týmy o valnou většinu bodů, jen ze servisu zaznamenal jedenáct přímých bodů. Zápas nakonec vyhráli Černohorci, ale již za stavu 2:2 bylo jasné, že ani v případě vítězství nemohou Čechy o postup připravit.

"Byl to náročný zápas," řekl Hadrava Radiožurnálu. Poukázal na to, že ve středu dohrávali Češi pětisetovou bitvu s Nizozemci pozdě večer. "Bylo to na nás možná trošku vidět, že nám chyběl drajv. Naštěstí jsme v některých momentech zachovali chladnou hlavu a hráli trpělivě. Sety, co jsme prohráli, jsme do toho šli bezhlavě, nechali jsme se ubránit nebo jsme dělali chyby z těžkých pozic."

Z Amsterodamu se svěřenci Michala Nekoly přesunou do Antverp a proti Srbsku, semifinalistovi loňského světového šampionátu, se pokusí v sobotu projít do čtvrtfinále. "Proti Černé Hoře to nebyl špatný výkon, ale už jsme tady hráli líp. Když budeme hrát takhle, tak to nebude v následující fázi stačit," upozornil Hadrava. V případě výhry nad Srbskem by měli Češi šanci obhájit sedmé místo.

Univerzál polského Olštýna Hadrava byl k neudržení a dal deset es. "V Polsku se mi podařilo dvakrát devět, takže tohle je můj rekord. Jsem rád, že jsme vyhráli, tohle jsem neřešil," řekl hráč, který se s celkovým počtem 21 es dostal na druhé místo celého ME. Lepší je pouze domácí Nimir Abdel-Aziz (24). I v tabulce nejvíce bodujících hráčů figuruje Hadrava před závěrečnými dvěma zápasy základních skupin v popředí na třetí příčce.

Hadravův koncert za koncovou čárou rozhodl oba vítězné sety, tedy druhý a čtvrtý, v němž šlo oběma týmům o všechno. Povedla se mu třeba i čtyřbodová šňůra přímých bodů. Vyrovnaný souboj vyvrcholil i v tie-breaku a vyhráli ho Černohorci 15:13.

Ti se sice rozloučili s turnajem výhrou, ale při premiérové účasti na ME jim postup do play off unikl. Čeští volejbalisté skončili v "déčku" čtvrtí před Černou Horou o jeden bod a za polskými mistry světa, domácím Nizozemskem a Ukrajinou.

"Bylo to nesmírně náročné utkání. Od začátku jsme měli problém na přihrávce a hráli jsem jenom vysoké míče, které se dařilo soupeři bránit. Honza (Hadrava) rozhodl svým servisem a útokem, ohromně tým dotáhl do osmifinále. Ukázal, že je extratřída," řekl Nekola a dodal: "Po postupu to byla velká úleva."

Mistrovství Evropy volejbalistů - skupina D (Amsterodam):

ČR - Černá Hora 2:3 (-23, 14, -22, 21, -13)

Rozhodčí: Geukes (Něm.), Vuduris (Řec.). Čas: 129 min. Diváci: 250.

Sestava a body ČR: P. Bartoš 1, D. Džavoronok 18, Zajíček 10, J. Hadrava 39, A. Bartoš 3, Patočka 3, libero Moník - libero Kunc, Galabov 6, Finger 2, Janouch 2, Sedláček, Janků 1, Sobotka 3. Trenér: Nekola.

Nejvíce bodů Černé Hory: Čulafič 22, Čačič 16, Bojič 14.