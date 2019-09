Senzační Češky. Sluková a Hermannová vyřadily světové jedničky, jsou ve čtvrtfinále

před 50 minutami

České plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová se na finálovém turnaji Světového okruhu v Římě postaraly o senzaci, když v osmifinále vyřadily ve dvou setech světové jedničky Alix Klinemanovou a April Rossovou, a jsou tak mezi osmi nejlepšími páry.

Nausch Slukové s Hermannovou skvěle vyšel vstup do utkání, rychle vedly a náskok si udržely až do konce prvního setu, který vyhrály 21:13. Ve druhé sadě začaly lépe Američanky, vedly 3:0, ale Češky se vzchopily, otočily na 11:7 ve svůj prospěch a bez problémů dovedly utkání do vítězného konce (21:14).

O postup do semifinále se zítra utkají s Brazilkami Anou Patricií a Rebeccou, tedy třetím párem světového žebříčku. Češky jsou na něm patnácté.

Pro další český pár Michalu Kvapilovou a Michaelu Kubíčkovou turnaj v Římě naopak skončil už v základní skupině.

Oba české ženské páry ve čtvrtek prohrály a dnes se musely na turnaji zachraňovat. Slukové s Hermannovou, které v neděli v Brně získaly první společný český titul, se to podařilo díky jednoznačné výhře 21:14 a 21:12 nad Japonkami Miki Išiiovou a Megumi Murakamiovou.

Dlouhodobé české jedničky, jež si loni z finálového turnaje seriálu v Hamburku odvezly stříbro, následně v 1. kole play off zdolaly opět bez ztráty setu 21:16, 21:16 německý pár Sandra Ittlingerová, Chantal Laboureurová a následně si smlsly i na nejlepší dvojici letošního světového pořadí.

Děleným 25. místem skončil turnaj pro Kvapilovou s Kubíčkovou, jež se do hlavní soutěže na Foru Italicu dostaly z kvalifikace. Ve vyrovnaném rozhodujícím souboji o postup ze skupiny podlehly 25:27, 23:21 a 12:15 čínské dvojici Wang Fan, Sia Sin-i.

Pozdě večer se ještě v Římě představí elitní český mužský pár Ondřej Perušič, David Schweiner, jenž ve čtvrtek dvakrát vyhrál a zajistil si rovnou osmifinále.

Finálový turnaj Světového okruhu v plážovém volejbalu v Římě:

Ženy:

Skupina E: Wang Fan, Sia Sin-i (21-Čína) - Kubíčková, Kvapilová (28-ČR) 2:1 (25, -21, 12).

Skupina F: Hermannová, Nausch Sluková (22-ČR) - Išiiová, Murakamiová (27-Jap.) 2:0 (14, 12).

Play off - 1. kolo: Hermannová, Nausch Sluková - Ittlingerová, Laboureurová (25-Něm.) 2:0 (16, 16).

2. kolo: Hermannová, Nausch Sluková - Klinemanová, Rossová (2-USA) 2:0 (13, 14).