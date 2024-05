Djokovič prý panikaří a čistí svůj tým. Srba se zastal Ivaniševič, i on dostal padáka

Zdá se, že co měsíc, to vyhozený trenér. Srbský tenista Novak Djokovič pokračuje v přebudovávání realizačního týmu. Naposledy to odnesl kondiční kouč. Aktuální světová jednička má podle jednoho z bývalých trenérů jasný cíl, chce letos zlato z olympijských her a tomu podřizuje vše.

Po prohraném semifinále na antuce v Monte Carlu si dal tenista z Bělehradu pauzu, vynechal svižné kurty v Madridu a tento týden si střihne generálku před French Open v Římě. Bez pár týdnů sedmatřicetiletý rekordman už od března přebudovává tým. Nejprve se rozloučil s hlavním koučem Goranem Ivaniševičem, nyní propustil i kondičního trenéra Marca Panichiho. "Grande Marco, jaké úžasné roky spolupráce jsme měli. Dosáhli jsme vrcholu, vyhráli tituly, překonali rekordy. Ale ze všeho nejvíc jsem si užil naše "obyčejné" dny tréninku v posilovně i mimo ni," napsal Djokovič na Instagramu. Podle některých názorů zahraničních médií světová jednička panikaří, že v květnu stále nemá na kontě žádný titul a hledá nějaký impuls pro závěrečnou etapu kariéry. "To je nesmysl. Jaká panika? Není padesátý na žebříčku. Je nejlepší na světě. Momentálně je to jen o Novakovi, pokud nastoupí na kurt ten starý známý a soustředěný tenista, nikdo na okruhu pořád nemá šanci," nechal se slyšet Ivaniševič. Jejich spolupráce rozhodně neskončila ve zlém a pořád se považují za přátele. Djokovič nyní spolupracuje s jeho bývalým kolegou někdejším srbským tenistou Nenadem Zimonjičem. "Nepotřebuje nikoho jiného. Je to ten správný člověk, znají se, pochází se stejné kultury. Novak potřebuje vedle sebe někoho, kdo dobře zná jeho duši a tím ´Ziki´ určitě je," vysvětlil Chorvat. Ivaniševič si myslí, že momentálně Djokovič dělá vše pro to, aby byl v té nejlepší formě na vrchol téhle sezony. "Chce zlato z olympijských her, to mu chybí. Problém je, že se bude hrát na dva vítězné sety, takže není prostor na chyby. Potřeboval by před tím vyhrát French Open nebo Wimbledon, aby mu to dodalo sebevědomí. Ale jinak jsem přesvědčen, že bude i s novým týmem připraven na 800 procent," dodal někdejší wimbledonský vítěz. Po volném prvním kole bude Djokovičovým soupeřem v Římě buď Francouz Corentin Moutet, nebo Rus Roman Safiullin.