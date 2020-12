Ledecká v prvním sjezdu sezony dojela šestá, její soupeřky kosila osudná pasáž

Za neplatiče alimentů bude výživné na děti platit od poloviny příštího roku stát, který je bude po dlužnících vymáhat. Úřady práce budou na nezaopatřené dítě vyplácet maximálně 3000 korun měsíčně, a to nejvýše dva roky. Státní pokladnu to bude stát zhruba miliardu korun ročně. Počítá s tím zákon o náhradním výživném, který v pátek podepsal prezident Miloš Zeman. Informoval o tom Hrad v tiskové zprávě.

Náhradní výživné se týká odhadem 24 000 dětí. Přesnější počet by měla přinést evidence, s níž zákon počítá. Částka 3000 korun byla podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) zvolena kvůli tomu, že výživné se pohybuje nejčastěji mezi 2500 až 2900 Kč měsíčně. Minimální výživné by mělo do budoucna činit 1000 korun, uvedla.

Nízkou vymahatelnost dlužného výživného by měla zlepšit chystaná novela občanského zákoníku, kterou se zabývá Sněmovna. Ve hře je kromě zabavení řidičského průkazu, rybářského či loveckého lístku také zákaz vstupu na sportovní a kulturní akce pro dlužníky.