Seemanová zakončila rok medailí a rekordů prestižním oceněním. Dřina má smysl, říká

Nejlepším juniorem v rámci ankety Sportovec roku byl poprvé zvolen zástupce bazénových sportů. Plavkyně Barbora Seemanová tak završila rok, během něhož nemohla tři měsíce trénovat kvůli mononukleóze, přesto získala dvě zlata a bronz na olympiádě mládeže, pokořila české kraulařské rekordy a na dospělém mistrovství světa se blýskla šestým místem.

Titul Juniora roku se nyní pokusí využít i jako motivaci do profesionální dráhy plavkyně, na kterou se vrhne hned po květnové maturitě.

"Je to pro mě obrovská čest, že tu mohu být po boku tak významných českých sportovců. A je to také obrovská motivace dál se zlepšovat a makat na sobě," řekla Seemanová na vyhlášení Sportovce roku, kde v kategorii junior předčila další hvězdu z olympiády mládeže atletku Barboru Malíkovou a cyklistu Jakuba Šťastného.

"Je to zvláštní. Vždy jsem se na to koukala v televizi a teď tu stojím. Je to důkaz, že práce má smysl a že se někam posouvám," uvedla osmnáctiletá plavkyně, která při závěrečné tiskové konferenci seděla hned po boku Sportovkyně roku Ester Ledecké. Ta v minulosti také získala cenu pro juniora roku podobně jako Martina Sáblíková či Lukáš Krpálek, kteří to později rovněž dotáhli na hlavní české ocenění.

Také Seemanová by ráda podle jejich vzoru v budoucnu prorazila i mezi seniory do nejlepší desítky. "Je to motivace dostat plavání do desítky. Už jen to, že tu jsem nyní, je důkaz, že se o plavání mluví a že ho lidé vnímají. To nás hodně těší, protože ne vždy tomu tak bylo," dodala.

V úvodu roku to přitom nevypadalo, že bude mít až tak vydařenou sezonu, protože onemocněla a nemohla trénovat. Dokonce zvažovala, že olympiádu mládeže v Argentině vynechá. Nakonec tam ale vybojovala tři cenné kovy, z toho dvě zlata, a začala s vylepšováním českých rekordů. Od října pokořila čtyři.

"Jsem se sezonou strašně spokojená, zvláště potom, co jsem začala lehce plavat až v dubnu. Říkaly jsme si s trenérkou, že do Argentiny možná ani nepojedeme a že sezona bude spíše nemocná a volnější. Tak to nakonec dopadlo úplně famózně," těší Seemanovou.

Přes svátky si dopřeje odpočinek, ale pak se zase vrhne do tréninku, jelikož ji na jaře čekají dvě další velké výzvy. Nejprve splnění limitu pro účast na mistrovství světa, a pak především maturita na ekonomickém lyceu.

"Teď si odpočinu, ale od nového roku budu trénovat. Přes maturitu to budu muset trochu omezit, ale určitě nepřestanu trénovat úplně. Musím trénovat a trénovat, jinak se na olympiádu nedostanu. Teď od září se mi zlepšily podmínky, plavu sama na dráze, nebo mám alespoň půl dráhy, tak mě to zas posune. Na Česko jsou to velice dobré podmínky," pochvaluje si.

S tím souhlasí i trenérka Petra Škábová. "My jsme zvyklé, že Bára plavala na dráze v šesti lidech, kde se motali a předjížděli se, pak se muselo zbytečně zastavovat a bylo to komplikované. Teď máme méně plavců ve skupině a mohu se více soustředit na Báru," popsala.

"Náš cíl je teď mistrovství světa v Koreji. Limit by měla splnit dřív než trochu povolíme kvůli maturitě. Pak se vrátí už jako profesionální plavec a pojede směr Korea, kde se budeme snažit zaplavat limit na olympiádu, aby měla rok na přípravu. Co bude pak, to uvidíme. Jsou tam možnosti i přesunu do nějakého evropského týmu nebo studia a plavání v Americe," naznačila Škábová bližší i dlouhodobou budoucnost nejlepší juniorky roku 2018.