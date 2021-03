Olympijský vítěz Alison poražen. Perušič se Schweinerem na turnaji v Dauhá září

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner vstoupili do sezony na turnaji Světového okruhu v Dauhá dvěma výhrami a zajistili si přímou účast v druhém kole play off. Do prvního kola musí na čtyřhvězdičkovém turnaji nejlepší český ženský pár Markéta Nausch Sluková, Barbora Hermannová.

Čtrnáctí nasazení Perušič se Schweinerem splnili ve svém úvodním utkání v základní skupině roli favoritů proti kanadské dvojici Grant O'Gorman, Ben Saxton. Po vítězství 2:0 se o vítězství ve skupině Češi utkali s brazilskou dvojicí Alison, Álvaro Filho a turnajové trojky zdolali 23:21, 21:15. Související Sáblíková jako modelka nebo svůdná Fernstädtová. Sportovní hvězdy nafotily kalendář 18 fotografií Úřadujícího olympijského vítěze a bývalého dvojnásobného mistra světa Alisona s jeho parťákem zdolali Češi i ve třetím vzájemném duelu, navíc podruhé za sebou ve dvou setech. Desáté nasazené Nausch Sluková s Hermannovou dnes v katarské metropoli porazily 2:0 španělské duo María Carrová, Paula Soriaová. Poté v duelu vítězek prvních zápasů podlehly ve třech setech olympijské vítězce Lauře Ludwigové a Margaretě Kozuchové z Německa. Třetí sadu Češky prohrály 12:15. Druhý ženský pár Michala Kvapilová, Michaela Kubíčková jednoznačně nestačil v prvním duelu na ruskou dvojici Světlana Cholominová, Naděžda Makroguzovová a ve středu ho čeká souboj o postup s jejich krajankami Ksenií Dabižovou a Darjou Rudychovou. Turnaj Světového okruhu v plážovém volejbalu kategorie 4* v Dauhá: Muži: Skupina C: Perušič, Schweiner (14-ČR) - Saxton, O'Gorman (19-Kan.) 2:0 (18, 16), Perušič, Schweiner - Alison, Álvaro Filho (3-Braz.) 2:0 (21, 15). Ženy: Skupina G: Nausch Sluková, Hermannová (10-ČR) - Soriaová, Carrová (23-Šp.) 2:0 (16, 20), Kozuchová, Ludwigová (7-Něm.) - Sluková, Hermannová 2:1 (22, -16, 12). Skupina H: Makroguzovová, Cholominová (8-Rus.) - Kvapilová, Kubíčková (25-ČR) 2:0 (14, 7).