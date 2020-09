Obhajoba evropského bronzu nevyšla. Hermannová a Sluková skončily v Lotyšsku čtvrté

Na třetí medaili z mistrovství Evropy plážové volejbalistky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková v lotyšské Jurmale nedosáhly. V souboji o bronz podlehly Ruskám Naděždě Makroguzovové a Světlaně Cholominové 23:25 a 18:21, přičemž v prvním setu měly Češky čtyři setboly.

Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová na ME 2020 v Lotyšsku. | Foto: www.cev.eu

Mladá ruská dvojice, která před dvěma lety právě na pláži v Jurmale vyhrála ME do 22 let, začala rozlučkový zápas s turnajem lépe, ale čtyřbodovou ztrátu (1:5) zkušenější Češky postupně smazaly. Od stavu 11:11 se už ani jedna dvojice nedokázala utrhnout na více než jeden bod.

Koncovku měly Hermannová se Slukovou rozehranou výborně, třikrát ale při setbolu Rusky dobře zaútočily a jednou zablokovaly. Svoji první šanci zakončit sadu naopak využily.

Ve druhém setu si české beachvolejbalistky vybudovaly až šestibodový náskok (10:4), ale ani z této výhody bronzový úspěch nevytěžily. I druhou vyrovnanou koncovku zvládly lépe Rusky.

Sluková s Hermannovou vybojovaly na ME v roce 2016 ve Švýcarsku stříbro, o dva roky později v Nizozemsku bronz. Mezitím je o dva šampionáty připravily zdravotní problémy. Loni měly být jedničkami, ale Slukovou do Moskvy nepustilo bolavé koleno, v roce 2017 zase záda.

Letos byl evropský šampionát vrcholem sezony na písku, neboť pandemie koronaviru zrušila elitní turnaje Světového okruhu.

Mistrovství Evropy v plážovém volejbalu v Jurmale (Lotyšsko):

Ženy:

O 3. místo: Makroguzovová, Cholominová (4-Rus.) - Hermannová, Nausch Sluková (6-ČR) 2:0 (23, 18).