Otcova smrt mě učiní ještě silnějším, vzkázala neporažená hvězda UFC

I když se spekulovalo, že po otcově smrti ukončí Chabíb Nurmagomedov kariéru, ikona ultimátních zápasů MMA je zpátky v tréninku. A ruský bijec prohlásil, že bude ještě silnější než dřív.

Jednatřicetiletý Dagestánec veřejně vystoupil poprvé od otcova skonu. "Jsem si jistý, že každý v téhle místnosti o někoho přišel. O přítele, souseda, bratrance, matku, otce, přítelkyni. A každý se musel s tou ztrátou vyrovnat, chápu to," prohlásil Nurmagomedov na tiskové konferenci.

"Jenže na druhou stranu je to fakt těžké. Někdo má striktně vztah otec - syn, ale my jsme si s tátou byli opravdu hodně blízcí. Byli jsme jako přátelé. Byl to můj otec a zároveň trenér, byli jsme pořád spolu," svěřil se bijec z Machačkaly.

Abdulmanap Nurmagomedov byl nejprve hospitalizován se zápalem plic, vzápětí byl pozitivně testován na koronavirus, který mu napadl srdce, s nímž měl dlouhodobé potíže. Zemřel 3. července v 57 letech, přestože se v jeho léčbě angažoval sám ruský prezident Vladimir Putin a slíbil prominentnímu pacientovi nejlepší možnou péči.

"Samozřejmě jsem smutný. A kdybych vám tu s vážnou tváří tvrdil, že to neovlivnilo můj trénink, lhal bych. Zasáhlo mě to, myslím na něj celou dobu," přiznal zápasník.

Věří však, že smutná událost ho nakonec posílí. "Snad mě tahle bolest posune na jinou úroveň a budu ještě silnější. Každá taková výzva vás buď zlomí, nebo vás udělá silnějším," prohlásil Nurmagomedov.

Ruská hvězda MMA je už zase v plném tréninku a chystá se na návrat do oktagonu. Souboj s Justinem Gaethjem by se měl odehrát 24. října v rámci galavečera UFC 254. Nurmagomedov se v něm pokusí uhájit neporazitelnost (zatím má v profesionální kariéře bilanci 28 výher) a v kleci by se měli představit i dva jeho bratranci, rovněž zápasníci.

Podle spekulací už navíc promotéři připravují opakování legendárního souboje s další ikonou MMA Conorem McGregorem. Jejich první duel z roku 2018 je dosud nejsledovanějším zápasem v historii UFC.