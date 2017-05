Hermannová se Slukovou si zahrají v Riu čtvrtfinále

před 1 hodinou

Český pár Barbora Hermannová a Markéta Sluková si zahraje čtvrtfinále turnaje v Riu de Janeiru.

Rio de Janeiro - Plážové volejbalistky Barbora Hermannová a Markéta Sluková postoupily na čtyřhvězdičkovém turnaji Světového okruhu v Riu de Janeiro po výhře 2:0 na sety nad domácím párem Josi Alvesová, Lili Maestriniová do čtvrtfinále a nejhůř obsadí páté místo.

Ve čtvrtfinále se střetnou se zkušenými Němkami Chantal Laboureurovou a Julií Sudeovou.

Hermannová se Slukovou oplatily brazilským soupeřkám osmifinálovou prohru z úvodního turnaje sezony ve Fort Lauderdale, kde Alvesové s Maestriniovou podlehly v rozhodujícím setu 14:16. V Riu získaly obě sady poměrem 21:17 a zůstaly jedním z posledních tří evropských párů v soutěži.

"Jsme rády, že je vidět, že se nám investice do dlouhé a finančně náročné přípravy a kempu vyplatila. Je vždycky fajn po dlouhé herní pauze začít dobrým výsledkem, člověka to nakopne do další práce," komentovala postup Sluková. "Pořadatelé nestačí sušit míče, takže se hraje spíš s medicinbalem," dodala v narážce na páteční deštivé počasí.

Turnaj Světového okruhu v plážovém volejbalu v Riu de Janeiro:

Ženy - 2. kolo:

Hermannová, Sluková (ČR) - Alvesová, Maestriniová (Braz.) 2:0 (17, 17).