"Podepsali jste plážovému volejbalu rozsudek smrti!" Hvězdný pár se kvůli změně regulí rozešel

před 1 hodinou

Americká volejbalová série AVP přišla o svoji největší hvězdu Kerri Walshovou, která se rozhodla kvůli změně systému soutěž demonstrativně opustit.

New York - Trojnásobná olympijská vítězka v plážovém volejbalu Kerri Walshová Jenningsová musí hledat novou partnerku. Odmítla totiž podepsat smlouvu s americkým okruhem turnajů AVP, naopak její spoluhráčka April Rossová v sérii zůstala.

Osmatřicetiletá Walshová Jenningsová vyčítá vedení AVP, že seriál obsahuje pouze osm turnajů ročně a prémie se v něm zvedají jen minimálně. Mnozí hráči jsou tak odkázáni na finanční pomoc rodičů nebo si musejí vedle tréninků hledat práci na plný úvazek.

"Drží nás v opravdu malinkém rybníčku, to pro náš sport znamená rozsudek smrti. Zasloužíme si víc," řekla volejbalistka agentuře AP. Smlouvu s AVP by musela podepsat až do roku 2020, kdy by ráda startovala na olympijském turnaji v Tokiu.

S Rossovou loni v Riu získala olympijský bronz, na třech předchozích olympiádách triumfovala s Misty Mayovou-Treanorovou. S tou rovněž třikrát vyhrála mistrovství světa.