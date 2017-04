Olympijské šampionky si je pozvaly na kemp. Sluková s Hermannovou teď ladí formu i s drahou novinkou

🤗Hello friends🤗 Rozjíždíme třetí týden plný tréninků💪🏋ale zároveň se pomalu blížíme ke konci našeho pobytu zde v Kapském Městě, tak těch pár zbývajících dnů ještě hodláme naplno využít 🙄 Nicméně jsme toho krom tréninků zmákli hodně a to hlavně o tomhle víkendu, kdy jsme zde měli návštěvu a dozor z Beachwell Vláďu Kozlera (vyšlápli jsme Table Mountain, ochutnali pštrosí maso, vyjeli na surfařsky profláklou pláž, viděli jsme západ slunce z Chapman's peak a další). Na dva týdny tady s námi byla Eliška Gálová, a i když stála na tréninku vždycky proti nám, tak jsme zde ztrávili hezkých 14 dní pod jednou střechou😉 Takže Eli díky za tvůj pozitivní přístup, bylo to fajn tě tady mít🤗😉 Teď ale frčíme do posky a zase se ozveme 😎 B&M Third week of training camp here in Cape Town started but in the same time it is our last week here 😣but we will still use our few more days for good preparation. It runs so fast when you have fun!☺ So thank you always positive Eliska Galova, for coming down here to practise with us and Finland team as a sixt player😉 you did great job! 😎 During the weekend we had also nice visit of our friend and sponsor Vladimir Kozler😉 who came to see how we are doing and how the training goes 😎 Thanks Vlada! But now we go gym💪🤗 B&M