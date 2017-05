Beachvolejbalistky Sluková s Hermannovou se vracejí do olympijského Ria

před 25 minutami

OH 2016, plážový volejbal: Barbora Hermannová, Markéta Sluková | Foto: Reuters

Beachvolejbalový pár Markéta Sluková-Nausch s Barborou Hermannovou si loni z mistrovství Evropy přivezl stříbrné medaile a našel i cestu na olympijské hry. A zítra tato dvojice znovu odlétá do Ria, kde se zúčastní velkého, nově označeného čtyřhvězdičkového turnaje. "Moc se tam těšíme a jsme zvědavé, jak se Rio po olympiádě změnilo. Po delší době zase změříme síly s výbornými soupeřkami," shodly se obě volejbalistky hned v úvodu rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Jak jste spokojené s přípravou na novou sezonu?

MSN: "Byla hodně dlouhá a došlo v ní, v porovnání s loňskou, k řadě změn. Hlavně po technické stránce, ve snaze o větší variabilitu, pracovali jsme na mentální stránce, dále na přihrávce a nahrávce i na různých typech podání. Teď půjde to, abychom všechno uplatnily v těžkých a dramatických zápasech."

BH: "Trénovaly jsme hodně a kvalitně a cítím na sobě určité zlepšení. Jak ve fyzičce, tak v herním projevu. Loni jsme se teprve jako nový tým teprve seznamovaly, ale teď už o sobě víme hodně, lépe se nám na hřišti i mimo něj komunikuje."

Máte za sebou už turnaj na Floridě, na něm jste skončily deváté. Takže spokojenost?

MSN: "Naším cílem je vždy umístění do desáté příčky. A protože navíc letos tolik vrcholných akcí nebude, tak jsme chtěly uspět i v nezvykle časném termínu začátkem února, což se nám podařilo."

BH: "Byl to turnaj nejvyšší kategorie, takže konkurence tam byla opravdu velká. Navíc uprostřed tréninku jsme se na něj musely dobře připravit. Proto si devátého místa ceníme."

V čem bude váš letošní program jiný než ten loňský?

MSN: "Výraznou změnou prošel formát světové série. Z klasického označení Grand Slam a turnajů Open přešel k turnajům, které jsou označené hvězdičkami. Těch s větším počtem hvězdiček, kterých se chceme zúčastnit, je o polovinu méně než loni, kdy jsme jezdily z jednoho turnaje ke druhému. Letos tedy bude víc přestávek, v nichž budeme trénovat a třeba se i věnovat něčemu jinému."

BH: "Chceme se také častěji představit na české půdě, na což loni nebyl čas. Kromě mistrovství republiky ještě aspoň na dvou turnajích. Podle plánu to mělo být už tento víkend v Opavě, ale přednost nakonec dostalo Rio, protože při omezeném počtu velkých turnajů bude potřeba k celkovému bodovému zisku využít každou šanci."

S jakým záměrem pojedete na světový šampionát do Vídně?

MSN: "Jedním z mých nesplněných snů je probojovat se na šampionátu do elitní desítky. Bylo by proto báječné, kdyby nám špičková forma vydržela právě do Vídně."

BH: "Vídeň je blízko, územně i termínově. Já se ale dívám dál, až do Tokia, na olympijské hry v roce 2020. Do té doby nás samozřejmě čeká ještě spousta práce. Musíme se ještě lépe sehrát a postupně se přibližovat tomu, co chceme předvádět. Zatím jsme v pohodě, zdravotně v pořádku a snad i na nejlepší cestě."

MSN: "A ještě bude potřeba zvládnout kvalifikaci (smích)."