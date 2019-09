Joglová ustála křeče a byla v maratonu na světovém šampionátu dvacátá

Keňanka Ruth Chepngetichová je mistryní světa v maratonu, zvítězila v čase 2:32:43. Česká reprezentantka Marcela Joglová při premiéře na MS předčila očekávání a obsadila dvacáté místo v čase 2:52:22.

Další medaile v nočním závodě na šampionátu v katarském Dauhá získaly obhájkyně titulu Rose Chelimová z Bahrajnu (2:33:46) a Helalia Johannesová z Namíbie (2:34:15).

Chepngetichová, která se v lednu výkonem 2:17:08 stala třetí nejrychlejší maratonkyní historie, se o první útok pokusila už ve druhém kole, ale pak se většinou držela ve vedoucí skupině. Rozhodující atak si nechala pro náběh do posledního ze šesti sedmikilometrových kol v zálivu Corniche. Šampionce z Londýna Chelimové nakonec utekla více než o minutu a v 25 letech získala první velkou světovou maratonskou medaili.

Joglová, která se měla papírově pohybovat na chvostu pole, rozeběhla závod poměrně odvážně a držela se zhruba v polovině. Ze začátku si dokonce říkala, že tempo možná až přepálila.

"Nicméně byla to jediná možnost to zkusit a věřit, že to s nimi udržím. Tak jsem to zkusila a asi to vyšlo, i když bych samozřejmě ráda lepší čas," řekla vytrvalkyně.

V závěrečném kole už jí síly docházely. "Když si vzpomenu na poslední tři kilometry, tak mi přišly nejdelší v životě. Začaly mě chytat křeče, hodně jsem zpomalila. Ale viděla jsem, že i za mnou měly problém, takže cílem bylo to dotáhnout. To by mě hrozně mrzelo, v posledním kole to vzdát," uvedla šestá nejlepší Evropanka závodu, který dokončilo 40 z 68 běžkyň.

Řada soupeřek odpadala a dvaatřicetiletá Češka nakonec uzavírala druhou světovou desítku. Byla šestou nejlepší Evropankou.

Závod ve velkém teplu a dusno nedokončilo 28 vytrvalkyň. Byla mezi nimi například kompletní etiopská trojice, vítězka letošního pražského maratonu Lonah Salpeterová z Izraele nebo Britka Charlotte Purdueová, která byla na předloňském MS nejlepší Evropankou před Evou Vrabcovou-Nývltovou.

Mistrovství světa v atletice v Dauhá:

Ženy:

Maraton: 1. Chepngetichová (Keňa) 2:32,43, 2. Chelimová (Bahr.) 2:33:46, 3. Johannnesová (Nam.) 2:34:15, 4. Kiplagatová (Keňa) 2:35:36, 5. Mazuronaková (Běl.) 2:36:21, 6. Gronerová (USA) 2:38:44, 7. Tanimotová (Jap.) 2:39:09, 8. Kim Či-hjang (KLDR) 2:41:24, …20. Joglová (ČR) 2:52:22.