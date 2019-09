V rozpáleném Dauhá dělá potíže klimatizace na stadionu. Sportovci se bojí onemocnění

V horkém a dusném Dauhá je Chalífův mezinárodní stadion, kde dnes začalo atletické mistrovství světa, příjemnou oázou s teplotou kolem 25 stupňů Celsia.

Závodníci se ale musejí vyrovnat s náročnými přechody, nesmějí se přibližovat k fukarům od klimatizace pod ochozy a příliš se nezdržovat v intenzivně klimatizované mixzóně pro rozhovory s novináři.

Jako první s tím měly zkušenost půlkařka Diana Mezuliáníková a kladivářka Kateřina Šafránková. "Platilo, co slíbili, že ta chodba k rozcvičení se bude postupně ochlazovat a na stadionu bylo úplně suprově," pochvalovala si Mezuliáníková. Když ale stála v při rozhovoru jen v atletickém dresu a foukal na ni studený vzduch z klimatizace, posteskla si na zimu.

Tu pociťovala i Šafránková, která na rozhovor dorazila o něco později. To už byly přitom některé klimatizační jednotky vypnuty a teplota byla o něco vyšší. "Tady je to fakt strašný a myslím si, že to ty lidi odnesou. Zvlášť běžci, kteří přijdou splavený a mokrý tady do toho, to je masakr," prohlásila.

Běžci se totiž ke svému oblečení dostanou až po odchodu z mixzóny. Jen v dresu přišel po postupu z rozběhu na 400 metrů překážek také Vít Müller. Ředitel svazu Tomáš Janků chce nějak zařídit, aby se i běžci mohli přiobléct.

I Šafránkové se navzdory nezdaru v kvalifikaci na stadionu líbilo. "Je to dobrý, takový příjemný, ani vedro, ani zima. Nefouká tam, pokud člověk nedojde až k tomu manťáku, kde koukají ty trubky. Tam to teda fičí," řekla. Tam si zakrývala uši tričkem, protože neslyšela pokyny trenéra Dušana Krále a vadilo jí, jak jí foukalo do uší a na hlavu.

Müller si na přechody dává pozor. "Ty podmínky jsou hodně chřipkový. Tomáš Staněk už tady závodil a radil nám, ať se hodně oblíkáme mezi těmi přechody ze 40 stupňů do 24. Hodně to klimatizujou. Myslím si, že to nějak jde," řekl.