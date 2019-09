Český úspěch na MS. Müller si pro postup doběhl ve šťastných různobarevných ponožkách

Třiadvacetiletý Vít Müller si pro postup do semifinále mistrovství světa doběhl s jednou modrou a jednou bílou ponožkou, které mu přinášejí štěstí.

Při premiéře na světovém šampionátu se vzepřel papírovým předpokladům a dostal se mezi 24 nejlepších závodníků na 400 metrů překážek.

Tabulkově byl přitom díky osobnímu rekordu 49,36 ze srpnového ME družstev v Bydhošti až ve čtvrté desítce. "Jsem neskonale šťastný. Jel jsem sem mezi posledními. Ani jsme s tím nepočítali. V semifinále budu dělat, co budu moct," radoval se.

Z treter mu koukaly nezvyklé ponožky. "To jsou ponožky mého mateřského oddílu SKP Nymburk, kde jsem závodil jako malý. Nosí mi štěstí," prozradil. V závěru dlouhé sezony je pro něj těžké atakovat své maximum. Na postup mu stačil čas 50,15. "Pokazil jsem, co se dalo. Vzal jsem třetí i čtvrtou překážku kolenem a šestou jsem skočil úplně hrozně. Ale konkurenti to skákali asi ještě hůř," vykládal.

Ani nechtěl komentovat, co se mu při pokaženém úvodu honilo hlavou. "To se neříká, to je moc sprosté," poznamenal. Startoval ve čtvrté dráze před americkým favoritem Rainem Benjaminem, který je jedním z tria současných překážkářů s potenciálem na světový rekord. "Čekal jsem, že mě sebere trochu dřív, ale on to asi chladil na semifinále, finále. S Patrykem Dobkem a Benjaminem jsem nějak počítal, že mě brzo seběhnou, ale dalo se s nimi běžet," komentoval nabitou konkurenci.

Vsadil se, že z trojice favoritů vyhraje obhájce titulu Karsten Warholm. "Je stejně starý. Na těchto tratích většinou vyhrávají černoši, on je důkaz, že to jde i v Evropě," řekl na adresu evropského rekordmana z Norska. A přidal se k těm, kteří v této disciplíně věří v překonání 27 let starého světového rekordu Američana Kevina Younga 46,78.