Živě: Česko - Polsko. Basketbalisté bojují na MS o nejlepší umístění v historii

Souboj dvou zklamaných je tady. Postup Polska i Česka do čtvrtfinále byl už i tak velkým překvapením letošního MS, přesto chtějí oba evropští sousedé odjíždět z MS s co nejlepším výsledkem. Češi do soubojů o páté až osmé místo spadli díky včerejší porážce s Austrálií, Poláci nestačili o den dříve na favorizované Španěly, kteří si zítra zahrají o finále právě s Australany.