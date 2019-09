Basketbalový zázrak končí. Češi trápili i Austrálii, do semifinále však neproklouzli

Spojené státy si ve středu připomněly oběti teroristických útoků z 11. září 2001. Prezident Donald Trump si minutou ticha připomněl památku obětí teroristů nejdříve v Bílém domě, poté prezident zamířil do Pentagonu, který byl jedním z cílů teroristů. V New Yorku, kde teroristé s letadly narazili do dvojice mrakodrapů Světového obchodního centra, pozůstalí četli jména obětí, mezi kterými byli i Češi.