Ginzburg: Teď jsem zklamaný, ale na své hráče jsem hrdý

Další velkou senzaci po postupu do čtvrtfinále mistrovství světa na úkor Turecka, Brazílie či Řecka už čeští basketbalisté proti favorizované Austrálii nepředvedli, ale kouč Ronen Ginzburg byl na své svěřence opět pyšný. Chce s týmem ve zbytku turnaje uhrát co nejvyšší umístění, ale ať už bude jakékoliv, považuje to za velký úspěch.

"Když se dostanete do této situace, tak chcete zvládnout i takový zápas. Hráli jsme proti velkému týmu, který je dobrý na všech pozicích. I když jsme ztráceli o sedmnáct, snažili jsme se vrátit. Teď jsem zklamaný, ale na své hráče jsem hrdý. Je jedno, co už se stane v těch dalších dvou zápasech do konce turnaje. Budeme si tohle pamatovat jako velké léto pro nás všechny i Česko," řekl Ginzburg. "V první půli jsme mohli udělat lepší výsledek, ale problém byl najít rovnováhu v sestavě. Když jsme hráli s velkými hráči, měli jsme problém dávat body, ale zase jsme byli dobří v obraně. A když jsme nasadili menší sestavu, tak jsme dávali víc bodů, ale zase jsme ztráceli na doskocích," hodnotil Ginzburg. "Porazili nás v ofenzivních doskocích, to se nám na tomto turnaji ještě nestalo. Bylo těžké hrát proti takovému týmu, který má všechno. Celý zápas pro mě byla otázka, s jakou sestavou hrát. Je to tým na nejvyšší úrovni, jeden z nejlepších na světě. Skláním se přede všemi, protože odvedli dobrou práci," navázal Ginzburg. Jeho tým prohrával v poločase 30:33, v úvodu druhé půle šel rychle do vedení, potom ještě dvakrát srovnal krok, ale mezi 25. a 29. minutou Australané šňůrou 14:0 zlomili odpor Čechů. "Ztráceli jsme v ofenzivě, tak jsme nasadili malou sestavu a měli problém na doskocích. Dali také některé těžké střely a měli ofenzivní doskoky. V tom je ta ztráta," doplnil Ginzburg. Hned ve čtvrtek nastoupí Češi opět v Šanghaji v duelu o 5. až 8. místo proti Polsku, které hrálo čtvrtfinále se Španělskem už v úterý. "Nerozumím tomu rozložení turnaje. Polsko mělo jeden den volna, my musíme ale už zítra hrát, nemáme moc času na přípravu a ani sílu. Znám ale hráče, jsou to rváči a pokusí se najít sílu, aby hráli co nejlépe," věří izraelský kouč. Se svým týmem může při první účasti na MS v historii samostatné České republiky překonat maximum z dob Československa, kterým je šesté místo z roku 1970. "První ale musíme porazit Polsko a pak jít na Srbsko nebo USA. I kdybychom ale skončili sedmí nebo osmí, je to pro nás velký výsledek," dodal Ginzburg.