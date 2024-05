"Bez trenérů bych minulou sezonu nedojela." Davidová nechápe změnu v biatlonovém týmu

Biatlonistky Markéta Davidová a Jessica Jislová přijaly změnu na pozici reprezentačního trenéra s rozporuplnými pocity. Ženský tým opustil po šesti letech Nor Egil Gjelland, jehož nahradili Ital Luca Bormolini a Lukáš Dostál. Davidová a Jislová na instagramu Gjellandovi poděkovaly a uvedly, že musí změnu zpracovat.

"Děkuji za všechno, pořád nechápu, že to takhle dopadlo," napsala Davidová, která pod Gjellandovým vedením získala zlatou medaili na mistrovství světa v Pokljuce 2021.

Sedmadvacetiletá Davidová dříve uvedla, že Gjelland byl spolu se střeleckým trenérem Mattem Emmonsem hlavním důvodem, proč uplynulou sezonu dokončila. Emmons odešel již v březnu na vlastní žádost. "Letos jsem ji (chuť) hodněkrát ztratila a můžu říct, že kdyby tady nebyli Matt s Egilem, tak sezonu rozhodně letos nedojedu," uvedla pro Radiožurnál Sport.

Padesátiletý Gjelland vedl biatlonistky od roku 2018, kdy vystřídal ve funkci Zdeňka Vítka. Podílel se také na bronzových medailích Lucie Charvátové a smíšené štafety na MS v Anterselvě. Odchod norského kouče komentovala s rozpaky i Jislová.

"Tohle je pro mě hodně náročná biatlonová změna, kterou se ještě pořád snažím nějak zpracovat. Egil přišel ve chvíli, kdy jsem už biatlon ani neměla ráda a nebyla jsem si jistá, jestli má vůbec cenu pokračovat. Má velikou zásluhu nejen na tom, jaká jsem po těch společných letech biatlonistka, ale i jaký jsem člověk," napsala Jislová.

"Doufala jsem, že dohromady zvládneme ještě jednu olympiádu, ale bohužel teď se naše cesty rozcházejí. Nepochybně si dál ve svoji kariéře ponesu všechno, co mě za posledních šest let let naučil a snad i díky tomu dosáhnu dalších pěkných výsledků," doplnila Jislová.

Poslední sezona českým biatlonistům nevyšla. Po 14 letech nebyli ani jednou na stupních vítězů. Bormolini, starší bratr bývalého italského reprezentanta Thomase, který je partnerem bývalé biatlonistky Evy Puskarčíkové, působil dříve jako trenérský školitel Mezinárodní biatlonové unie. Paralelně pracoval také u národních týmů Austrálie, Jižní Koreje a Nového Zélandu.

"Vnímali jsme, že po nevydařené sezoně potřebuje reprezentace nový impulz. A dva roky před olympijskými hrami je poslední šance takový krok uskutečnit," uvedl na svazovém webu prezident svazu Jiří Hamza.