Máme být na co hrdí, míní Satoranský. Australané podle něj zkoušeli zákeřnosti

Ani double double v podobě 13 bodů a 13 asistencí hvězdy Tomáše Satoranského nepomohlo basketbalistům překonat ve čtvrtfinále mistrovství světa v Číně favorizovanou Austrálii (70:82). Podle sedmadvacetiletého rozehrávač Chicaga hlavně v druhém poločase došly českému týmu síly a soupeř unikl do rozhodujícího trháku.

"Nechali jsme tam všechno, ale byly to pro nás rozdílné poločasy. První jsme byli velmi dobří v obraně, zůstali ve hře, ale v útoku jsme nedokázali zakončit. Ve druhé jsme zlepšili útok, ale už tam asi nezbylo moc energie a oni ukázali, jak dobře ofenzivní jsou a jak fyzicky umí hrát. Austrálie je spolufavorit na celkové vítězství a my máme být na co hrdí," řekl Satoranský.

S devíti doskoky zůstal na dosah triple doublu, přesto nepovažoval dnešní výkon za nejvydařenější. "Triple double není důležitý. Myslím, že jsem naopak v prvním poločase nezahrál moc dobře, byl jsem jeden z hlavních důvodů, proč jsme v útoku nehráli tak dobře. Pak se to trochu zlepšilo, ale oni jsou velice vyspělý tým, který byl nad naše síly," prohlásil lídr týmu, jenž si dnes připsal i pět ztrát.

Satoranský se potýkal s obranou Matthewa Dellavedovy z Clevelandu. "Já vím, jak on je nepříjemný obránce. Byl jsem na to připravený, že bude hodně agresivní. Někdy zkouší být až zákeřný, což trošku dělá celý australský tým, ale to je prostě jejich hra. Znepříjemnil to nejen mně, ale celému týmu. Drželi jsme se do třetí čtvrtiny s fyzičností, ale pak prostě odešly síly a to manko bylo moc velké," řekl Satoranský.

Austrálii táhnul za výhrou s 24 body Patty Mills. "Je to úžasný hráč, všude jinde než v San Antoniu by klidně mohl být první rozehrávač. Hraje tuhle hru jako dneska za Austrálii pořád, proto je nejlepší střelec turnaje a proto je tak pro ně důležitý. Dnes ukázal, že jeden na jednoho je úžasný, v první půli je držel, kdy dal 16 bodů," komentoval Satoranský výkon lídra soupeře.

Bezprostředně po utkání netušil, že Američané prohráli s Francií a padla tak možnost z přímého postupu do Tokia. "Dívali jsme se na průběh zápasu, ale pak jsme to zaklapli a nechtěli se ničím ovlivňovat. Samozřejmě by bylo úžasné o to ještě hrát, ale budeme hrát olympijskou kvalifikaci na konci nadcházející sezony. Teď s tím nic nenaděláme," doplnil Satoranský.

Již ve čtvrtek v 15:00 SELČ nastoupí čeští basketbalisté proti Polsku ve skupině o 5. až 8. místo. V Pekingu pak v sobotu sehrají poslední zápas s USA či Srbskem. "Je těžké na to myslet, protože jsme přišli o semifinále. Pokračujeme v turnaji a myslím, že motivace tam bude," ujistil.

"Je třeba se správně psychicky nastavit, odpočinout si, každý individuálně. Máme teď motivaci, abychom skončili co nejlépe v historii českého a československého basketbalu. To je obrovské, proti Polsku jsme dvakrát vyhráli v přípravě a budeme chtít uspět i teď," dodal Satoranský.