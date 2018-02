Poslední olympijská šance zlaté generace. Krčmář a jeho vzory potřebují štěstí

před 3 hodinami

České štafety ve dvou dosavadních závodech olympiády nezazářily. Poslední slovo ale budou mít muži.

Pchjongčchang - Půjde o symbolický závod. Nejen o poslední biatlonové klání letošní olympiády, ale také o poslední olympijskou spolupráci tří hvězd zlaté biatlonové generace.

Průměrný věk českého kvarteta činí 32,5 roku. Štafetu v pátek v Pchjongčchangu rozběhne třiatřicetiletý Ondřej Moravec, na druhém úseku pojede pětatřicetiletý Michal Šlesingr, na třetím stejně starý Jaroslav Soukup.

Jen finišman Michal Krčmář, sedmadvacetiletý biatlonista a držitel stříbra ze sprintu, českému týmu snižuje věkový průměr.

S největší pravděpodobností půjde o poslední mužskou štafetu absolvovanou v tomto "klasickém" složení.

"Na olympiádě určitě. Čtyři roky do další, to už je dlouhé, to mi bude skoro čtyřicet, to nemá cenu," potvrdil Soukup. Muž, který v Jižní Koreji čekal na svou první šanci až do závěrečného klání.

V individuálních závodech před ním pokaždé dostal přednost Adam Václavík, jenž by měl představovat českou biatlonovou budoucnost. Čtyřiadvacetiletý závodník ale pod pěti kruhy nezazářil. Naopak. Ve sprintu dojel v osmé desítce, na nejdelší, dvacetikilometrové trati v sedmé. A tak do štafety trenéři logicky zařadili Soukupa.

"Já jsem tak nějak doufal, že mi vyjde i vytrvalostní závod, což bohužel nevyšlo," přiznal zkušený biatlonista, držitel stříbra a bronzu ze Soči. O to víc se v Koreji připravoval na štafetu. Trpělivě a poctivě.

"Konečně budu závodit, takže se těším, protože čekání bylo sakra dlouhé," řekl přímo v dějišti letošních her.

Chvíli mu hrozilo, že se na olympiádu vůbec nepodívá. Ve Světovém poháru před ním dostával přednost Tomáš Krupčík. Začátkem ledna Soukup závodil v Oberhofu, pak ho ale pár týdnů před nominací skolila nemoc. A místo něj jezdil poměrně slušné závody mladý Ondřej Hošek.

Trenéři ale nakonec do Koreje přece jen vzali Soukupa. Přestože dlouhé týdny neokusil soutěžní atmosféru, jen trénoval.

"Jarda se tady na štafetu připravoval, určitě by to měl na svém úseku zvládnout, doufám střelecky i běžecky. A snad z toho nebude zbytečně nervózní, že to bude jeho první start tady na olympiádě," řekl šéftrenér Ondřej Rybář. A dodal: "Myslím, že si to i zaslouží."

Soukupův nemalý význam, stejně jako význam jeho vrstevníků Šlesingra a Moravce pro úchvatný vzestup českého biatlonu nelze rozporovat. Dojatý a vzlykající Michal Krčmář to ostatně po pohádkovém, stříbrem ozdobeném sprintu shrnul jasně.

"Tihle tři kluci jsou pro mě strašně důležití, protože mě vytáhli nahoru. A já to říkal dřív a budu říkat dál. Vděčím těm třem za to, že jsem tady," ocenil kolegy a své velké vzory. Rozhodně nebude sám, kdo uvažuje podobně. Malí biatlonisté vyrůstající v České republice si při tréninku hrají na Soukupa, Moravce nebo Šlesingra. Teď už i na Krčmáře.

Tahle zlatá generace má teď šanci na nejspíš poslední společný úspěch.

Využije ji? "Je tam hodně kvalitních týmů a hodně těch, které mohou překvapit. Doufám, že i my překvapíme," prohlásil Soukup. Zkušený biatlonista ví, že v podobných závodech nejde jen o vlastní výkon, ale také o přízeň štěstěny. A obzvlášť to platí na nevyzpytatelné korejské střelnici.

"Když foukne, tak není jednoduché se trefit. Doufám, že budu mít formu nebo štěstí," usmál se Soukup den před závodem.